米金融・債券市場＝上昇、弱い米小売売上高で追加緩和観測強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2045GMT) 109*07.00(+0*15.00) =2.5563% 前営業日終盤 108*24.00(‐0*11.00) =2.5777% 10年債US10YT=RR (2045GMT) 102*17.50(+0*06.00) =1.4707% 前営業日終盤 102*11.50(‐0*04.00) =1.4910% 5年債US5YT=RR (2045GMT) 100*23.50(+0*03.50)=0.5993% 前営業日終盤 100*20.00(+0*00.50)=0.6217% 2年債US2YT=RR (2045GMT) 100*01.25(+0*00.75) =0.2299% 前営業日終盤 100*00.50(+0*01.00) =0.2420% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。指標10年債利回りは過去最低水準となった。米小売売上高が予想外に減少し、連邦 準備理事会(FRB)の追加緩和観測が強まった。 アナリストによると、極めて低水準の利回りは投資家にとって魅力的ではないが、大半 の投資家は世界経済や欧州債務危機の影響波及への警戒感からリスク回避を余儀なくされ、 投資先を米国債に求めている。 米商務省が発表した6月の小売売上高は前月比 0.5%減と、3カ月連続で減少した。 幅広い業種で落ち込み、景気減速の兆候を示す内容となった。ロイターがまとめたアナリ スト予想は0.2%増だった。 指標10年債利回りUS10YT=RRは08/32高、利回りは1.47%。前営業日終盤 時点の1.49%から低下した。10年債利回りは一時1.442%まで低下し、6月 1日につけた、記録が残る1800年代初め以降の最低水準に並んだ。 30年債US30YT=RRは17/32高。利回りは2.55%。前営業日終了時点では 2.58%だった。利回りは一時2.520%まで低下し、6月1日につけた2.510 %の過去最低水準に迫った。 5年債US5YT=RRは利回りも0.5786%の過去最低となった。 2年債US2YT=RRも低下し0.2219%と、ロイター・データで2月1日以降の低水 準となった。 Tボンド先物9月限3USU2は19/32高の151─25/32。 Tノート先物9月限3TYU2は08.50/32高の134─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+1.75)