米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＲＢ議長が追加緩和の詳細に踏み込まず

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2032GMT) 108*07.00(‐1*00.00) =2.6020% 前営業日終盤 109*07.00(+0*15.00) =2.5563% 10年債US10YT=RR (2032GMT) 102*07.00(‐0*10.50) =1.5061% 前営業日終盤 102*17.50(+0*06.00) =1.4707% 5年債US5YT=RR (2032GMT) 100*19.75(‐0*03.75)=0.6232% 前営業日終盤 100*23.50(+0*03.50)=0.5993% 2年債US2YT=RR (2032GMT) 100*00.50(‐0*00.75) =0.2420% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.75) =0.2299% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では米国債利回りが 上昇した。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日の議会証言で、米経済の 減速に対応する用意があるとしながらも、FRBの今後の措置について詳細には踏み込ま なかった。 バーナンキ議長が量的緩和第3弾(QE3)実施の可能性について新たな手掛かりをほ とんど示さなかったことは、議会証言を前に強気のポジションを積み上げていたトレーダ ーにとって失望を誘う結果となった。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.51%に上昇。前日には歴史的低水準に並ぶ 1.44%まで低下していた。 30年債US30YT=RR利回りも2.59%と、前日につけた2.517%の低水準から 上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は27/32安の150─30/32。 Tノート先物9月限3TYU2は08.50/32安の134─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)