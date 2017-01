UPDATE1: 米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＲＢ議長が追加緩和の詳細に踏み込まず

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*05.50(‐1*01.50) =2.6042% 前営業日終盤 109*07.00(+0*15.00) =2.5563% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*06.50(‐0*11.00) =1.5078% 前営業日終盤 102*17.50(+0*06.00) =1.4707% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*19.75(‐0*03.75)=0.6232% 前営業日終盤 100*23.50(+0*03.50)=0.5993% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.50(‐0*00.75) =0.2420% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.75) =0.2299% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では米国債利回りが 上昇した。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日の議会証言で、米経済の 減速に対応する用意があるとしながらも、FRBの今後の措置について詳細には踏み込ま なかった。 バーナンキ議長が量的緩和第3弾(QE3)実施の可能性について新たな手掛かりをほ とんど示さなかったことは、議会証言を前に強気のポジションを積み上げていたトレーダ ーにとって失望を誘う結果となった。 ビニング・スパークスの首席経済ストラテジスト、クレイグ・ディスミューク氏は「債 券市場は議長の証言を、FRBにまだ追加措置の用意ができていないことを示すものとし て受け止めている」と述べた。 米長期国債の利回りが歴史的低水準で推移していることも、これらの債券への需要を抑 制しており、前週の債券価格上昇時にショートポジションを抱えていた一部の投資家が、 債券を買い戻した後、この日再びポジション調整に動いた。 CIBCワールド・マーケッツの米国債取引責任者トム・トゥッチ氏は「(ポジション の)再調整が見られ、利回り曲線はスティープ化している。これは長期債に強い需要がな いことを示している」と語った。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.51%に上昇。前日には歴史的低水準に並ぶ 1.44%まで低下していた。 30年債US30YT=RR利回りも2.59%と、前日につけた2.517%の低水準から 上昇した。 2年債US2YT=RRと30年債の利回り格差は前日の232ベーシスポイント(bp)か ら236bpに拡大した。 FRBが超過準備金利を引き下げる可能性があるとの見方が一部投資家の間で強まった ことも、短期債がアウトパフォームする理由の一つとなった。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は「バーナ ンキ議長はQE3の手掛かりは示さなかったものの、FRBが利用できる選択肢の一つと して、超過準備金利引き下げの可能性にあらためて言及した」と指摘した。 欧州中央銀行(ECB)が今月、中銀預金金利をゼロに引き下げたことを受け、トレー ダーの間ではFRBが同様の措置に踏み切る可能性に関心が集まっている。 ただ、短期金融市場の機能を妨げる可能性があるとの懸念から、FRBが同様の措置を 講じるとの観測に懐疑的なアナリストも見られる。 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクのグローバ ル金利戦略部門責任者デービッド・キーブル氏は「(ECBによる中銀預金金利のゼロへ の引き下げは)米国では再現できない。市場の構造が異なる」と指摘した。 バーナンキ議長は18日、下院金融委員会で証言する。 FRB傘下のニューヨーク連銀は17日、ツイストオペの一環として2014年に償還 を迎える国債79億3000万ドルを売却した。 18日には2020年から22年に償還を迎える国債を最大55億ドル、19日には 2036年から42年に償還を迎える国債を最大20億ドル買い入れる。 Tボンド先物9月限3USU2は27/32安の150─30/32。 Tノート先物9月限3TYU2は08.50/32安の134─17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)