再送：UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、経済めぐる懸念根強い

*本文中の脱字を補って再送しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*11.00(+0*05.50) =2.5962% 前営業日終盤 108*05.50(‐1*01.50) =2.6042% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*10.50(+0*04.00) =1.4942% 前営業日終盤 102*06.50(‐0*11.00) =1.5078% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*22.75(+0*03.00)=0.6039% 前営業日終盤 100*19.75(‐0*03.75)=0.6232% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.50(+0*01.00) =0.2259% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*00.75) =0.2420% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 18日 ロイター] 18日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米住宅着工件数の強い数字や堅調な企業決算の影響を、経済減速や欧州債務危機への懸念 が上回る格好となった。 トレーダーやアナリストによると、バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長が前日の 上院銀行住宅都市委員会で追加緩和について具体的な手掛かりをほとんど示さなかったこ とから、市場では慎重な見方が強まった。 バーナンキ議長はこの日、下院金融委員会で証言したが、証言内容は前日の内容をほぼ 踏襲しており、市場は前日に続き目立った手掛かりを得られなかった。 レイモンド・ジェームスの首席エコノミスト、スコット・ブラウン氏は「質疑応答でも 得たものは多くなかった。次回の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加緩和を決定する かどうかは、かなりぎりぎりの判断になる」と話した。 次回のFOMCは7月31日―8月1日に開かれる。 この日発表された地区連銀経済報告(ベージュブック)は国債相場にはほとんど影響し なかった。地区連銀経済報告では、12地区連銀の大半が、6月から7月初めにかけて、 経済活動は全般的に控えめから緩やかなペースでの拡大が続いたと報告していたことが明 らかになった。6月6日に公表された前回報告では、成長拡大は「緩やかなペース」とな っており、表現が弱められた。 指標10年債US10YT=RRは09/32高。利回りは前日から3ベーシスポイント(bp) 低下し1.48%となった。10年債利回りは、記録が残る1800年代初め以降の最低 水準である1.442%を6月1日と7月16日につけている。 30年債US30YT=RRは16/32高。利回りは2.58%で、前日終盤時点から2bp 低下した。 この日ドイツが実施した連邦債2年物入札で、2年債入札として初めて平均金利がマイ ナスとなったことが、米国債への買いを後押しした。 スイス短期債の利回り<0#CHBMK=>もマイナス圏で推移している。 シティ・プライベート・バンクの債券戦略部門グローバル責任者、マイケル・フランデ ス氏は、余剰資金を振り向ける国債が少な過ぎる、と指摘した。 この日発表された6月の住宅着工件数は、前月比6.9%増の年率76万戸(季節調整 済み)と約3年ぶりの高水準となったが、国債相場は反応薄だった。 ISIグループの債券ストラテジスト、スタン・シプレイ氏は同指標について「住宅市 場の回復を裏付ける内容だが、市場は織り込み済みだった」と話した。 FRBは「ツイストオペ」の一貫として、2020年8月15日から2022年5月 15日までに償還を迎える国債47億1400万ドルを買い入れた。 FRBは19日、2036年から2042年までに償還される国債最大20億ドルの買 い入れを予定している。 Tボンド先物9月限3USU2は11/32高の151─09/32。 Tノート先物9月限3TYU2は6.50/32高の134─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 23.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (-0.75)