UPDATE1: 米金融・債券市場＝総じて下落、利回り低下余地は限定的との見方

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*01.00(‐0*10.00) =2.6106% 前営業日終盤 108*11.00(+0*05.50) =2.5962% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*05.50(‐0*05.00) =1.5111% 前営業日終盤 102*10.50(+0*04.00) =1.4942% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*21.75(‐0*01.00)=0.6103% 前営業日終盤 100*22.75(+0*03.00)=0.6039% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*02.00(+0*00.50) =0.2178% 前営業日終盤 100*01.50(+0*01.00) =0.2259% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 19日 ロイター] 19日の米金融・債券市場では長期債を中心に 総じて下落。今月はこれまでに世界経済への懸念を背景に急伸し、利回りが過去最低水準 をつけたことから、一段の利回り低下を見込む向きは少なくなっている。 指標10年債US10YT=RR利回りは、6月1日と7月16日につけた過去最低水準の 1.442%をわずか8ベーシスポイント(bp)上回る水準で推移している。 この日発表された一連の米経済指標は、米経済成長の鈍化を示す内容となった。新規失 業保険申請件数(季節調整済み)が大幅に減った前週から再び増加に転じたほか、7月の フィラデルフィア連銀業況指数は3カ月連続のマイナスとなった。6月の米景気先行指数 も予想以上に悪化した。 国債相場はこれら指標を受けていったん下げ幅を縮小したものの、午後に入り再び下落。 150億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札結果を受けて、下げ足を速 めた。アナリストは、TIPS購入に関連したディーラーのヘッジを相場下落の理由とし て指摘した。 TIPS入札には堅調な需要が見られ、最高落札利回りはマイナス0.637%と、過 去最低を更新した。 カンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、 米国債利回りが過去最低水準を今にも抜けるような感じはしないと指摘。「市場は、弱い 経済指標はすでに織り込んでいるようだ」と話した。 2年債利回りは、1月下旬以来の低水準をつけた。アナリストやトレーダーによると、 連邦準備理事会(FRB)が超過準備金利を引き下げるのではないかとの見方が強まって いることが背景。 きょう発表された一連の弱い指標は、債券相場を押し上げることはなかったものの、F RBの追加緩和への期待をやや強める結果となった。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンドのウィルマー・スタイス氏 は、経済指標について「失望を誘う内容だったが、QE3(量的緩和第3弾)が実施され る可能性は高まった」と述べた。 バーナンキ議長は、景気刺激策の手段として、超過準備金利の引き下げに言及している 。欧州中央銀行(ECB)が直近の理事会で中銀預金金利をゼロに引き下げ、FRBも同 様の措置に動くのではないかとの期待が広がっていることもあり、2年債US2YT=RR利回 りは、ロイター・データで1月30日以来の低水準となる0.214%をつけた。 今のところ、投資家やエコノミストの間では、実際に引き下げられる可能性は低いとの 見方が大勢となっている。引き下げられた場合、国内MMF(マネー・マーケット・ファ ンド)やドル資金調達市場の混乱を招く可能性がある。 ただ、超過準備金利の引き下げ期待が強まっていることは、来週実施される新発2年債 の入札を支援する可能性がある。 米財務省は19日、来週24─26日に、総額990億ドルの2・5・7年債入札を実 施すると発表した。24日に2年債350億ドル、25日に5年債350億ドル、26日 に7年債290億ドル入札を実施する。 Tボンド先物9月限3USU2は22/32安の150─19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は09/32安の134─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -24.75 (-1.25)