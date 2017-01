米金融・債券市場＝急伸、スペインめぐる懸念で逃避買い膨らむ

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 109*14.00(+1*13.00) =2.5462% 前営業日終盤 108*01.00(‐0*10.00) =2.6106% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*21.00(+0*15.50) =1.4584% 前営業日終盤 102*05.50(‐0*05.00) =1.5111% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*27.00(+0*05.25)=0.5764% 前営業日終盤 100*21.75(‐0*01.00)=0.6103% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*02.75(+0*00.75) =0.2055% 前営業日終盤 100*02.00(+0*00.50) =0.2178% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では国債価格が急伸。 スペインのバレンシア州が中央政府に支援を要請したことで、同国の財政に対する懸念が 強まり、安全資産とされる米国債への需要が膨らんだ。 指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは前日終盤時点から5ベーシスポイ ント(bp)低下し1.458%。 30年債US30YT=RRは1―22/32高。利回りは前日終了時点から7bp低下し 2.541%。同利回りは4週間連続での低下となる見通し。 バレンシア州の金融支援要請を受け、包括的な国際支援の要請回避に努めるスペイン政 府はさらに厳しい状況に置かれることになった。 スペイン政府はこの日、2013年の成長率がマイナス0.5%になるとの見通しを示 した。格付け会社イーガン・ジョーンズは、地方経済と銀行部門に起因する財政状態の悪 化などにより経済が弱体化していることを指摘し、スペインの格付けを投機的等級(ジャ ンク級)内でさらに引き下げた。 ドイツ政府関係者のギリシャをめぐる発言も懸念材料となった。独ラインポスト紙に掲 載されたインタビューで、キリスト教社会同盟(CSU)の有力議員は、ユーロ加盟国は 合意した改革を履行すべきであり、できない場合はユーロ圏を離脱すべきと述べた。 欧州中央銀行(ECB)は20日、25日からギリシャ国債を資金供給オペの適格担保 から除外すると発表した。 欧州情勢をめぐる懸念が強まるなか、スペイン国債10年物利回りは危険水域とされる 7%を超えた。これを受け独連邦債と米国債への逃避買いが膨らんだ。 小売売上高など今週発表された米経済指標に弱い内容が目立ったことも、米国債の需要 を後押ししている。国内経済の鈍化が示されるなか、連邦準備理事会(FRB)の追加緩 和観測が高まっており、緩和措置の選択肢として、国債買い入れ拡大とともに超過準備金 利引き下げを予想する声が強まっている。 超過準備金利の引き下げ期待で米2年債US2YT=RR利回りが押し下げられており、2年 債利回りは20bp低下し9月以来の水準となった。 アナリストやトレーダーによると、この日は前日から出来高が急減し、アルゴリズム取 引によって相場の振れが助長された。 FRBは、「オペレーション・ツイスト」の一環として、2014年11月から 2015年4月までに償還を迎える短期国債79億3000万ドルを売却した。 投資家は、来週実施される総額990億ドルの2年・5年・7年債入札に備えている。 来週は、24日の350億ドルの2年債を皮切りに、25日に350億ドルの5年債、 26日に290億ドルの7年債入札がそれぞれ予定されている。 Tボンド先物9月限3USU2は1―06/32高の151─25/32。 Tノート先物9月限3TYU2は14/32高の134─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (+1.50)