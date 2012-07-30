〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.110％、6カ月物は0.145％＝財務省

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［ワシントン ３０日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.085％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 13.41％ カバー（応札倍率） 4.54倍 （単位：ドル） 落札総額 32,001,113,600 応札総額 145,196,371,100 競争入札 30,942,451,500 非競争入札 658,662,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 8月02日 償還日 2012年11月01日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.145％ 平均落札金利 0.130％ 最低落札金利 0.100％ 利付き債券相当利回り 0.147％ 落札価格 99.926694 最高利回り落札比率 4.66％ カバー（応札倍率） 5.11倍 （単位：ドル） 落札総額 28,001,491,200 応札総額 143,209,570,200 競争入札 26,977,146,000 非競争入札 624,345,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年8月02日 償還日 2013年1月31日
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