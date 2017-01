米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢやＥＣＢなどの政策決定会合控え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2010GMT) 108*25.50(+1*00.00) =2.5752% 前営業日終盤 107*25.50(‐2*19.00) =2.6212% 10年債US10YT=RR (2010GMT) 102*09.00(+0*13.50) =1.4985% 前営業日終盤 101*27.50(‐0*31.50) =1.5446% 5年債US5YT=RR (2010GMT) 99*14.25(+0*06.75) =0.6128% 前営業日終盤 99*07.50(‐0*10.00) =0.6559% 2年債US2YT=RR (2010GMT) 99*25.50(+0*01.00) =0.2269% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*00.75) =0.2425% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、今週予定され ている米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)などの政策決定会合を前に 国債価格が上昇した。 今週はFRBが7月31日─8月1日、イングランド銀行(英中央銀行、BOE)は 8月1─2日、ECBは8月2日に政策決定会合を開く。 これらの中銀が何らかの景気刺激策を打ち出せば、リスク資産に対する選好度が上がり、 安全資産としての米国債の魅力が薄れる可能性がある。一方、FRBが米国債の追加買い 入れ実施を決定した場合、リスク資産と同時に米国債に対する買いが膨らむ可能性もある。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは13/32高で推移。利回りは1.50%と、前 営業日の1.55%から低下した。 30年債US30YT=RRは31/32高。利回りは2.58%と、2.64%から低下し た。 Tボンド先物9月限3USU2は31/32高の151。 Tノート先物9月限3TYU2は14/32高の134─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.25)