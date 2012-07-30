米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢやＥＣＢなどの政策決定会合控え

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2010GMT） 108*25.50（＋1*00.00) =2.5752% 前営業日終盤 107*25.50（‐2*19.00) =2.6212% １０年債US10YT=RR （2010GMT） 102*09.00（＋0*13.50) =1.4985% 前営業日終盤 101*27.50（‐0*31.50) =1.5446% ５年債US5YT=RR （2010GMT） 99*14.25（＋0*06.75) =0.6128% 前営業日終盤 99*07.50（‐0*10.00) =0.6559% ２年債US2YT=RR （2010GMT) 99*25.50（＋0*01.00) =0.2269% 前営業日終盤 99*24.50（‐0*00.75) =0.2425% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３０日 ロイター］ ３０日の米金融・債券市場では、今週予定され ている米連邦準備理事会（ＦＲＢ）や欧州中央銀行（ＥＣＢ）などの政策決定会合を前に 国債価格が上昇した。 今週はＦＲＢが７月３１日─８月１日、イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）は ８月１─２日、ＥＣＢは８月２日に政策決定会合を開く。 これらの中銀が何らかの景気刺激策を打ち出せば、リスク資産に対する選好度が上がり、 安全資産としての米国債の魅力が薄れる可能性がある。一方、ＦＲＢが米国債の追加買い 入れ実施を決定した場合、リスク資産と同時に米国債に対する買いが膨らむ可能性もある。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは１３／３２高で推移。利回りは１．５０％と、前 営業日の１．５５％から低下した。 ３０年債US30YT=RRは３１／３２高。利回りは２．５８％と、２．６４％から低下し た。 Ｔボンド先物９月限3USU2は３１／３２高の１５１。 Ｔノート先物９月限3TYU2は１４／３２高の１３４─１８／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.25)