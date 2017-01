UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢやＥＣＢなどの政策決定会合控え

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*23.00(+0*29.50) =2.5788% 前営業日終盤 107*25.50(‐2*19.00) =2.6212% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*08.50(+0*13.00) =1.5002% 前営業日終盤 101*27.50(‐0*31.50) =1.5446% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*14.50(+0*07.00) =0.6112% 前営業日終盤 99*07.50(‐0*10.00) =0.6559% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.50(+0*01.00) =0.2269% 前営業日終盤 99*24.50(‐0*00.75) =0.2425% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、今週予定され ている米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)などの政策決定会合を前 に、国債価格が上昇した。 今週はFRBが7月31日─8月1日、イングランド銀行(英中央銀行、BOE)が8 月1─2日、ECBが8月2日に政策決定会合を開く。 これらの中銀が何らかの景気刺激策を打ち出せば、リスク資産に対する選好度が上が り、安全資産としての米国債の魅力が薄れる可能性がある。一方、FRBが米国債の追加 買い入れ実施を決定した場合、リスク資産と同時に米国債に対する買いが膨らむ可能性も ある。 ただ、各国中銀が今週にどのような措置を打ち出すかについて市場関係者の見方は割れ ている。FRBに関しては、状況により正当化されれば追加措置を実施するとの姿勢を今 回も表明するにとどめるとの予想が出ている一方、追加国債買い入れの実施など踏み込ん だ措置を決定するとの予想も出ている。 三菱東京UFJ銀行の首席フィナンシャル・エコノミストのクリス・ラプキー氏は「F RBは6月20日にツイストオペを年末まで延長すると発表した。これにより、12月1 1─12日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合まで追加措置の発表はないとみること もできる」としている。 ECBのドラギ総裁は前週、ユーロ圏を守るためにあらゆる手段を尽くすと発言。これ を受けリスク資産に買いが入り、安全資産としての米国債が売られる展開となったため、 一部アナリストの間では、ECBが今週の理事会で何も措置を打ち出さなかった場合、市 場に失望感が広がり、一部ユーロ加盟国の国債利回りが再び危険水域まで上昇する恐れも あるとの見方も出ている。 モルガン・スタンレー・スミス・バーニーのマネジング・デクレィター、チャールズ・ ラインハルト氏は「ドラギ総裁があらゆる手段を尽くすと発言したことで、ECBが国債 買い入れを再開させると予想している」と述べた。 一方、プルデンシャル・フィクスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ ティップ氏は、FRBは追加措置を打ち出す可能性があるものの、ECBは直ちに措置を 発表しない公算もあると予想している。 同氏は「欧州当局者が準備を整えるまでに時間がかかるため、しばらく待つ必要がある との見方が、今週に入り市場で出始めた」と指摘。「米国債の需給不均衡を踏まえると、 こうした空白期間のなかで不安感から(米国債が買われ)利回りは一段と低下する」と述 べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは13/32高で推移。利回りは1.50%と、前 営業日の1.55%から低下した。 30年債US30YT=RRは31/32高。利回りは2.58%と、2.64%から低下し た。 8月3日には7月の米雇用統計が発表される。CRTキャピタルのシニア国債ストラテ ジスト、イアン・リンゲン氏は「(雇用統計の)結果が予想と一致し、FRBが今週のF OMCで新たな措置を打ち出さなかった場合、安全資産としての観点から、米国債がかな り上昇する可能性がある」としている。 Tボンド先物9月限3USU2は31/32高の151。 Tノート先物9月限3TYU2は14/32高の134─18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.25)