UPDATE1: 6月米個人消費はインフレ調整後で前月比0.1％減、景気に勢い無く

［ニューヨーク／ワシントン ３１日 ロイター］ 米商務省が３１日発表した６月の 個人所得・支出統計によると、インフレ調整後の個人消費は前月と比べて０．１％減った。 減少は約１年ぶりで、景気全体に勢いが無くなっていることが鮮明になった。 インフレ調整前の個人消費支出は前月比変わらずで、予想（０．１％増）をやや下回っ た。 個人所得は前月比で０．５％増えた。３カ月ぶりの増加幅だったが、余った現金の一部 はむしろ貯蓄に回った。予想は０．４％増だった。 インフレ調整後の所得が増え消費が減る中、個人貯蓄率は１年ぶり高水準の４．４％に 上昇した。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ（セントルイス）の経済ストラテジスト、ゲーリ ー・サイヤー氏は「消費者は支出に慎重だ」と指摘。「雇用状況を取り巻く不確実性は依 然大きい」と分析した。 インフレ圧力は抑制されている模様だ。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．１％上昇した。前年比の上昇率は１．５ ％と、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が目標とする２％を下回った。 コアＰＣＥ価格指数は、前年比１．８％上昇した。 ＊米個人所得・消費支出に関するグラフはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/weg75s 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 6月 5月 4月 個人所得 0.5 0.3 0.2 賃金・給与 0.5 0.1 unch 可処分所得 0.4 0.3 0.1 個人消費支出 unch -0.1 0.2 耐久財 -0.1 -0.4 -0.4 非耐久財 -0.6 -0.9 -0.2 サービス 0.2 0.2 0.5 個人貯蓄率（％） 4.4 4.0 3.6 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 -0.1 0.1 0.2 耐久財 unch -0.4 -0.3 非耐久財 -0.4 0.2 0.2 サービス unch 0.1 0.3 可処分所得 0.3 0.5 0.1 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.1 -0.2 unch コアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.1 -0.2 unch 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 1.5 1.5 1.9 コアＰＣＥ価格指数 1.8 1.8 1.9 市場ベースＰＣＥ価格指数 1.5 1.6 2.0 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.8 1.9 1.9 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 PCT 個人消費支出 +0.1 PCT コアＰＣＥ +0.2 PCT