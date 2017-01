米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢなどの刺激策への期待で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2006GMT) 109*03.00(+0*12.00) =2.5616% 前営業日終盤 108*23.00(+0*29.50) =2.5788% 10年債US10YT=RR (2006GMT) 102*15.00(+0*06.50) =1.4781% 前営業日終盤 102*08.50(+0*13.00) =1.5002% 5年債US5YT=RR (2006GMT) 99*17.50(+0*03.00) =0.5922% 前営業日終盤 99*14.50(+0*07.00) =0.6112% 2年債US2YT=RR (2006GMT) 99*26.00(+0*00.50) =0.2191% 前営業日終盤 99*25.50(+0*01.00) =0.2269% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。この日から2日間の日程で連邦公開市場委員会(FOMC)が始まるなか、今後 各国中銀から景気刺激策が相次ぐとの期待が出ている。 米連邦準備理事会(FRB)が追加的な国債やモーゲージ担保証券(MBS)の買い入 れなどの緩和策強化に踏み切った場合、米国債の支援要因となる。 欧州債務危機の先行きに対する懸念も安全資産としての米国債の買いを支える要因とな った。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは7/32高。利回りは1.48%と、前日の 1.50%から低下した。 30年債US30YT=RRは14/32高。利回りは2.56%と、2.58%から低下し た。 Tボンド先物9月限3USU2は1/32高の151─1/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3/32高の134─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)