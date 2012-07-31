米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢなどの刺激策への期待で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2006GMT） 109*03.00（＋0*12.00) =2.5616% 前営業日終盤 108*23.00（＋0*29.50) =2.5788% １０年債US10YT=RR （2006GMT） 102*15.00（＋0*06.50) =1.4781% 前営業日終盤 102*08.50（＋0*13.00) =1.5002% ５年債US5YT=RR （2006GMT） 99*17.50（＋0*03.00) =0.5922% 前営業日終盤 99*14.50（＋0*07.00) =0.6112% ２年債US2YT=RR （2006GMT) 99*26.00（＋0*00.50) =0.2191% 前営業日終盤 99*25.50（＋0*01.00) =0.2269% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ３１日 ロイター］ ３１日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。この日から２日間の日程で連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が始まるなか、今後 各国中銀から景気刺激策が相次ぐとの期待が出ている。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加的な国債やモーゲージ担保証券（ＭＢＳ）の買い入 れなどの緩和策強化に踏み切った場合、米国債の支援要因となる。 欧州債務危機の先行きに対する懸念も安全資産としての米国債の買いを支える要因とな った。 終盤の取引で１０年債US10YT=RRは７／３２高。利回りは１．４８％と、前日の １．５０％から低下した。 ３０年債US30YT=RRは１４／３２高。利回りは２．５６％と、２．５８％から低下し た。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１／３２高の１５１─１／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は３／３２高の１３４─２１／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)