UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、米ＦＲＢなどの刺激策への期待で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 109*11.00(+0*20.00) =2.5502% 前営業日終盤 108*23.00(+0*29.50) =2.5788% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*17.50(+0*09.00) =1.4696% 前営業日終盤 102*08.50(+0*13.00) =1.5002% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*18.50(+0*04.00) =0.5858% 前営業日終盤 99*14.50(+0*07.00) =0.6112% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*00.75) =0.2152% 前営業日終盤 99*25.50(+0*01.00) =0.2269% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。この日から2日間の日程で連邦公開市場委員会(FOMC)が始まるなか、今後 各国中銀から景気刺激策が相次ぐとの期待が出ている。 米連邦準備理事会(FRB)が追加的な国債やモーゲージ担保証券(MBS)の買い入 れなどの緩和策強化に踏み切った場合、米国債の支援要因となる。 ウェルズ・ファーゴの首席マクロストラテジスト、ギャリー・サイヤー氏は、「米FO MCが明日から8月1日まで開かれ、欧州中央銀行(ECB)が理事会を8月2日に開 く。市場関係者は夏の間に債券買い入れが決定されるとの兆候を感じており、これが債券 市場の支援要因となっている」と述べた。 欧州債務危機の先行きに対する懸念も安全資産としての米国債の買いを支える要因とな った。 欧州では前週、ドラギECB総裁がユーロを守るためにあらゆる手段を尽くすと発言 し、株式やユーロ圏周辺国国債など高リスク資産が買われる動きが出ていた。 ただその後は欧州当局者から慎重な発言が相次ぎ、ECBが今週の理事会で断固とした 危機対策を打ち出せるのか懐疑感が高まり、株価上昇に歯止めがかかる一方で、米国債が 買われる要因となっていた。 カルバート・インベストメント・マネジメントの債券ストラテジスト、スティーブ・フ ァン・オーダー氏は、米国債の地合いが今週に入ってから回復していることについて、E CBが2日の理事会で有効な手立てを打ち出せないとの見方が出ていることを反映してい るとの見方を示した。 この日は米国で一連の予想を上回る経済指標が発表されたものの、米国債は堅調に推移。 イートン・バンス・インベストメント・マネジャーズのバイスプレジデント、エリック・ シュタイン氏は、「市場の注目は1日のFOMC(声明発表)、2日のECB理事会、お よび3日の米雇用統計に集まっている」としている。 米労働省は8月3日に7月の米雇用統計を発表する。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは7/32高。利回りは1.48%と、前日の 1.50%から低下した。 30年債US30YT=RRは14/32高。利回りは2.56%と、2.58%から低下し た。 Tボンド先物9月限3USU2は1/32高の151─1/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3/32高の134─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.50)