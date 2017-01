米金融・債券市場＝下落、米ＦＲＢの追加策見送り受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2011GMT) 108*15.00(‐0*28.00) =2.5902% 前営業日終盤 109*11.00(+0*20.00) =2.5502% 10年債US10YT=RR (2011GMT) 102*04.00(‐0*13.50) =1.5154% 前営業日終盤 102*17.50(+0*09.00) =1.4696% 5年債US5YT=RR (2011GMT) 99*11.00(‐0*07.50) =0.6337% 前営業日終盤 99*18.50(+0*04.00) =0.5858% 2年債US2YT=RR (2011GMT) 99*25.00(‐0*01.25) =0.2350% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.75) =0.2152% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会 (FRB)がこの日まで2日間の日程で開いていた連邦公開市場委員会(FOMC)で新 たな刺激策を打ち出さなかったことを受け、国債価格が下落した。 市場ではFRBは少なくとも低金利政策を維持するとしている期限を2014年終盤か ら2015年に先延ばしするとの見方も出ていた。 FOMC声明で経済に対する見方が下方修正されたことを受け、FRBが刺激策を導入 するとの期待から声明発表直後は国債に買いが入り、特にそれまで下げていた30年債は プラスに転じた。 ただその後はFRBが行動を起こすには経済がさらに悪化する必要があるとの見方が広 がり、国債は再び下落に転じた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは16/32安。利回りは1.526%と、前日か ら5.6ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは1ポイント安。利回りは2.598%と、4.7bp上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は24/32安の150─9/32。 Tノート先物9月限3TYU2は16/32安の134─5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+1.75)