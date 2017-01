UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米ＦＲＢの追加策見送り受け

*表のレートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 108*10.00(‐1*01.00) =2.5973% 前営業日終盤 109*11.00(+0*20.00) =2.5502% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 102*01.50(‐0*16.00) =1.5240% 前営業日終盤 102*17.50(+0*09.00) =1.4696% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*10.75(‐0*07.75) =0.6353% 前営業日終盤 99*18.50(+0*04.00) =0.5858% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.00(‐0*01.25) =0.2350% 前営業日終盤 99*26.25(+0*00.75) =0.2152% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会 (FRB)がこの日まで2日間の日程で開いていた連邦公開市場委員会(FOMC)で新 たな刺激策を打ち出さなかったことを受け、国債価格が下落した。 FRBはFOMC声明で、景気浮揚に向け一段の措置をとる可能性を残したものの、量 的緩和第3弾(QE3)の実施には踏み切らなかった。また、超過準備金利の引き下げも 決定しなかった。 市場ではFRBは少なくとも低金利政策を維持するとしている期限を2014年終盤か ら2015年に先延ばしするとの見方も出ていた。 TD証券の金利・外為調査戦略部門を統括するエリック・グリーン氏は、「追加量的緩 和(QE)を期待していた向きは少数派で、低金利維持期間の延長を期待していた向きは 多数派だったと考えているが、双方ともに失望させられた」としながらも、市場では「パ ニックの兆候は見られなかった」としている。 FOMC声明で経済に対する見方が下方修正されたことを受け、FRBが刺激策を導入 するとの期待から声明発表直後は国債に買いが入り、特にそれまで下げていた30年債は プラスに転じた。 ただその後はFRBが行動を起こすには経済がさらに悪化する必要があるとの見方が広 がり、国債は再び下落に転じた。 この日に発表された米経済指標では、7月のISM製造業部門景気指数が2カ月連続で 景気判断の分かれ目となる50を下回るなど、米経済の減速を裏付ける内容となった。 ただ、7月のADP全米雇用報告は予想より良好な結果となるなど、米経済は懸念され たほど減速していない可能性も示された。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは13/32安。利回りは1.515%と、前日か ら4.5ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債US30YT=RRは26/32安。利回りは2.588%と、3.8bp上昇した。 2年債US2YT=RRは1/32安。利回りは0.235%と、2bp上昇した。 FOMCが終わったことで、市場の注目は2日の欧州中央銀行(ECB)理事会に移っ ている。ドラギECB総裁は前週、ユーロ圏を守るためにあらゆる手段を尽くすと発言。 これを受け、米国債や独連邦債などの安全資産が売られるなどの動きが出た。 JPモルガンのマルチ・セクター・インカム・ファンドの共同マネジャー、マシュー・ パライ氏は「そもそも、欧州は米国よりも大きな懸案となっていた」としている。 国債の供給に関しては、米財務省はこの日、来週実施する四半期定例入札(クオータリ ー・リファンディング)で総額720億ドルの3年・10年・30年債を発行すると発表。 内訳は3年債が320億ドル、10年債が240億ドル、30年債が160億ドルで、新 規調達額は178億ドルとなる。 Tボンド先物9月限3USU2は24/32安の150─9/32。 Tノート先物9月限3TYU2は16/32安の134─5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (+1.75)