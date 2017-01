米金融・債券市場＝上昇、ＥＣＢが具体策打ち出さなかったこと受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2010GMT) 109*05.50(+0*27.50) =2.5580% 前営業日終盤 108*10.00(‐1*01.00) =2.5973% 10年債US10YT=RR (2010GMT) 102*13.00(+0*11.50) =1.4847% 前営業日終盤 102*01.50(‐0*16.00) =1.5240% 5年債US5YT=RR (2010GMT) 99*14.50(+0*03.75) =0.6114% 前営業日終盤 99*10.75(‐0*07.75) =0.6353% 2年債US2YT=RR (2010GMT) 99*25.50(+0*00.50) =0.2273% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*01.25) =0.2350% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し た。欧州中央銀行(ECB)がこの日の理事会でユーロ圏債務危機に対処するための具体 的な措置を打ち出さなかったことを受け、安全資産とされる米国債に買いが入った。 ドラギECB総裁は理事会後の記者会見で、イタリアとスペインの国債買い入れに向け 準備を進めていると述べる一方で、ECBによる市場介入は当該国が要請し厳格な条件お よび監督を受け入れることが必要になると説明。開始時期は早くて9月になるとの見方を 示した。 同総裁は前週、ユーロ圏を守るためにあらゆる手段を尽くすと発言。これを受け、EC Bがこの日の理事会で抜本的な対策を打ち出すとの観測が高まっていた。 ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ギー・ルバ氏は、「EC Bは前週から高まっていた期待に応えられなかった。口先のみで、何も行動は示さなかっ た」と述べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは11/32高。利回りは1.485%と、前日か ら約4ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRは30/32高。利回りは2.550%と、約5bp低下した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─7/32高の151─16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は15/32高の134─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 21.75 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (+2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -18.75 (+2.00)