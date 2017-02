米金融・債券市場＝10・30年債利回り約1カ月ぶり高水準、雇用統計受け安全資産に売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 107*06.00(‐2*03.00) =2.6494% 前営業日終盤 109*09.00(+0*31.00) =2.5530% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 101*20.50(‐0*26.50) =1.5682% 前営業日終盤 102*15.00(+0*13.50) =1.4779% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*06.00(‐0*08.50) =0.6660% 前営業日終盤 99*14.50(+0*03.75) =0.6114% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75(‐0*00.75) =0.2396% 前営業日終盤 99*25.50(+0*00.50) =0.2273% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 3日 ロイター] 3日の米金融・債券市場では、国債価格が下落し た。米雇用統計が予想より良好だったことで、安全資産とされる米国債が売られ、10年 債と30年債の利回りは一時約1カ月ぶりの高水準に上昇した。 朝方発表された7月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が16万3000人増となり 予想の10万人増を上回った。これを受け、米連邦準備理事会(FRB)が追加景気支援 策を検討する時間的な余裕が生まれたことになり、FRBがすぐにでも量的緩和第3弾 (QE3)実施に踏み切ると予想していた市場関係者の間に失望感が広がった。 バンガードのファンドマネジャー、ジェマ・ライト・カスパリウス氏は、この日の取引 で米国債が売られた理由について、「QE3が直ちに実施されないとの見通しはやや失望 させるものだった」と述べた。 また、前日のドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の理事会後の記者会見での発言内容を 解釈し直す動きが見られたことも、米国債が売られる要因となった。 前日は、ドラギ総裁のコメントはECBの危機対策は依然として不透明であることを示 していると解釈されていたが、一夜明けたこの日は、ECBはスペインやイタリアなどの 国債利回りを引き下げるための大胆な措置の実施に向け準備を整えているとの解釈が広が り、前日の失望感は払しょくされた。 パイオニア・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、リチャード・シュラン ジャー氏は、「市場にとってはまるで氷河が流れる速度のように遅く、いら立たしい。そ れでも、いくらかの前進は見られる」と述べた。 この日の欧州債券市場では、スペイン2年債ES2YT=RR利回りが4.16%と、78ベ ーシスポイント(bp)低下。5月下旬以来の低水準をつけた。イタリア2年債 IT2YT=TWEB利回りは3.20%と、30bpを超えて低下。5月中旬以来の低水準とな った。 ユーロ圏周辺国国債利回りが低下したことが朝方の取引で米国債の売りを誘発。米雇用 統計、さらに堅調だった7月の米ISM非製造業部門指数を受け、売りが加速した。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは25/32安。利回りは1.565%と、前日か ら9bp上昇した。一時1.592%と、7月6日以来の水準に上昇。50日移動平均も 上回った。 30年債US30YT=RRは2ポイントを超えて低下。利回りは2.649%と、約10b p上昇した。一時は2.681%と、約4週間ぶりの水準をつけた。10年債と同様、 50日移動平均も上回った。 Tボンド先物9月限3USU2は1─31/32安の149─17/32。 Tノート先物9月限3TYU2は23/32安の133─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 21.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -20.00 (-1.50)