〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.110％、6カ月物は0.145％＝財務省

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［ワシントン １３日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.110％ 平均落札金利 0.100％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 73.06％ カバー（応札倍率） 4.69倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,607,900 応札総額 150,127,872,900 競争入札 31,121,008,000 非競争入札 729,599,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 8月16日 償還日 2012年11月15日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.145％ 平均落札金利 0.135％ 最低落札金利 0.120％ 利付き債券相当利回り 0.147％ 落札価格 99.926694 最高利回り落札比率 11.09％ カバー（応札倍率） 4.81倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,917,400 応札総額 134,810,101,900 競争入札 26,745,967,500 非競争入札 654,949,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年8月16日 償還日 2013年2月14日
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