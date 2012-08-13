米金融・債券市場＝小動き、値ごろ感から底堅く推移

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（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2045GMT） 99*28.50（‐0*04.50) =2.7554% 前営業日終盤 100*01.00（ N/A ) =2.7485% １０年債US10YT=RR （2045GMT） 99*20.00（‐0*02.00) =1.6659% 前営業日終盤 99*22.00（＋0*10.50) =1.6590% ５年債US5YT=RR （2045GMT） 98*31.25（‐0*00.50) =0.7103% 前営業日終盤 98*31.75（＋0*04.25) =0.7069% ２年債US2YT=RR （2045GMT) 99*23.00（‐0*00.25) =0.2688% 前営業日終盤 99*23.25（＋0*00.75) =0.2646% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １３日 ロイター］ １３日の米金融・債券市場では、米国債が小動 きで推移。中銀への緩和期待から今月に入り大きく売られていたため、値ごろ感から底堅 い展開となった。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１／３２安の１４８─２６／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は３．５０／３２安の１３３─２０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-0.75)
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