米金融・債券市場＝小動き、値ごろ感から底堅く推移

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2045GMT) 99*28.50(‐0*04.50) =2.7554% 前営業日終盤 100*01.00( N/A ) =2.7485% 10年債US10YT=RR (2045GMT) 99*20.00(‐0*02.00) =1.6659% 前営業日終盤 99*22.00(+0*10.50) =1.6590% 5年債US5YT=RR (2045GMT) 98*31.25(‐0*00.50) =0.7103% 前営業日終盤 98*31.75(+0*04.25) =0.7069% 2年債US2YT=RR (2045GMT) 99*23.00(‐0*00.25) =0.2688% 前営業日終盤 99*23.25(+0*00.75) =0.2646% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、米国債が小動 きで推移。中銀への緩和期待から今月に入り大きく売られていたため、値ごろ感から底堅 い展開となった。 Tボンド先物9月限3USU2は1/32安の148─26/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.50/32安の133─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-0.75)