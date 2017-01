米金融・債券市場＝下落、予想上回る小売売上高を嫌気

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2035GMT) 98*12.50(‐1*16.00) =2.8300% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*04.50) =2.7554% 10年債US10YT=RR (2035GMT) 99*01.00(‐0*19.00) =1.7309% 前営業日終盤 99*20.00(‐0*02.00) =1.6659% 5年債US5YT=RR (2035GMT) 98*25.50(‐0*05.75) =0.7476% 前営業日終盤 98*31.25(‐0*00.50) =0.7103% 2年債US2YT=RR (2035GMT) 99*22.50(‐0*00.50) =0.2770% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*00.25) =0.2688% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、米国債価格が 下落。7月の米小売売上高が予想を上回る内容となったことで、リスク選好が高まり、安 全資産とされる米国債の投資妙味が薄れた。 また堅調な小売売上高を受け、米連邦準備理事会(FRB)が来月追加緩和を決定する ほど景気が減速しているのかという点においても不透明感が高まった。 午後終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは20/32安。利回りは1.73%と、 前日の1.66%から上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─10/32安の147─16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は15.50/32安の133─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (+0.50)