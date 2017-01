UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、予想上回る小売売上高を嫌気

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*12.00(‐1*16.50) =2.8307% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*04.50) =2.7554% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*00.50(‐0*19.50) =1.7326% 前営業日終盤 99*20.00(‐0*02.00) =1.6659% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*25.00(‐0*06.25) =0.7508% 前営業日終盤 98*31.25(‐0*00.50) =0.7103% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*22.50(‐0*00.50) =0.2770% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*00.25) =0.2688% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、米国債価格が 下落。7月の米小売売上高が予想を上回る内容となったことで、リスク選好が高まり、安 全資産とされる米国債の投資妙味が薄れた。 また堅調な小売売上高を受け、米連邦準備理事会(FRB)が来月追加緩和を決定する ほど景気が減速しているのかという点においても不透明感が高まった。 7月の小売売上高は4カ月ぶりに増加に転じた。自動車や電気製品など幅広い分野で需 要が拡大し、第3・四半期に消費主導で成長が加速する可能性を示唆した。 また相場では当初、ユーロ圏中核国の仏独が第2・四半期にリセッション(景気後退) 入りを免れたことを嫌気した売りが出ていた。 午後終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは20/32安。利回りは1.73%と、 前日の1.66%から上昇した。 10年債利回りは7月25日に過去最低の1.38%をつけて以降、予想外に底堅い内 容となった米雇用統計や、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁がユーロ防衛に向けて強い 姿勢を示したことで、30bp以上上昇している。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債トレーディング部門責任者、ジェイソン・ロー ガン氏は「FRBが特定の経済指標1つで政策を決定することはないが、小売売上高デー タが、FRBによる緩和見送りの可能性を高めたことは確か」と指摘した。 一方で、米国債市場は小売売上高の明るい材料にのみ目を向けているとする見方もある。 プルデンシャル・フィックスト・インカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティ ップ氏は、米景気の状況やFRBの政策に関して明確な答えが見えない中で、市場は手掛 かり難の状況にあるとし、今回の米小売売上高データはその典型例だと指摘。「小売売上 高がトレンドの変化を表していると言えなくもないが、米国債は大きく値を下げており、 市場は明らかに米景気に対して楽観的な見方をしている」と述べた。 同氏は7月の小売売上高は力強い内容だが、過去3カ月は連続で減少しており、4カ月 間の合計もマイナスである点に言及した。 また朝方発表された7月の卸売物価指数(PPI)総合指数は、前年比0.5%の上昇 にとどまった。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、ツイストオペで2020年8月15日から 2022年5月15日までに償還を迎える国債を、46億4600万ドルを買い入れた。 Tボンド先物9月限3USU2は1─10/32安の147─16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は15.50/32安の133─4.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.75 (+0.50)