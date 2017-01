米金融・債券市場＝利回り上昇、予想上回る鉱工業生産が圧迫

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2050GMT) 96*19.50(‐1*24.50) =2.9205% 前営業日終盤 98*12.00(‐1*16.50) =2.8307% 10年債US10YT=RR (2050GMT) 98*09.00(‐0*23.50) =1.8138% 前営業日終盤 99*00.50(‐0*19.50) =1.7326% 5年債US5YT=RR (2050GMT) 98*17.00(‐0*08.00) =0.8028% 前営業日終盤 98*25.00(‐0*06.25) =0.7508% 2年債US2YT=RR (2050GMT) 99*21.75(‐0*00.75) =0.2893% 前営業日終盤 99*22.50(‐0*00.50) =0.2770% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、米国債利回り が上昇した。朝方発表された鉱工業生産が予想を上回る内容となったことでリスク選好が 高まり、安全資産とされる米国債を手放す動きが加速した。 7月の米雇用統計や前日の小売売上高も上振れしており、下期は成長が加速するとの見 方が出ている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは21/32安。利回りは1.81%と、 2カ月半ぶりの水準に上昇した。 Tボンド先物9月限3USU2は1─12/32安の146─04/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18/32安の132─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 20.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+1.25)