米金融・債券市場＝利回り上昇、欧州不安軽減と米ＦＲＢ追加緩和観測の後退で

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2037GMT） 95*29.00（‐0*22.00) =2.9568% 前営業日終盤 96*19.00（‐1*25.00) =2.9213% １０年債US10YT=RR （2037GMT） 98*02.50（‐0*05.50) =1.8364% 前営業日終盤 98*08.00（‐0*24.50) =1.8172% ５年債US5YT=RR （2037GMT） 98*14.75（‐0*02.00) =0.8176% 前営業日終盤 98*16.75（‐0*08.25) =0.8045% ２年債US2YT=RR （2037GMT) 99*21.50（‐0*00.25) =0.2935% 前営業日終盤 99*21.75（‐0*00.75) =0.2893% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １６日 ロイター］ １６日の米金融・債券市場では、国債利回りが 上昇した。メルケル独首相の発言を受けて、欧州債務危機をめぐる不安が和らいだほか、 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加緩和観測が後退したことが圧迫した。 リスク選好の高まりを受けて、この日は資金を米国債から株式に移す動きが加速した。 午後終盤の取引で、指標１０年債US10YT=RR利回りは１．８３９％と、前日の １．８２６％から上昇している。 Ｔボンド先物９月限3USU2は１７／３２安の１４５─１９／３２。 Ｔノート先物９月限3TYU2は７／３２安の１３２─１１．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.75)