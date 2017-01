UPDATE1: 米金融・債券市場＝利回り上昇、欧州不安軽減と米ＦＲＢ追加緩和観測の後退で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 95*29.50(‐0*21.50) =2.9560% 前営業日終盤 96*19.00(‐1*25.00) =2.9213% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*03.00(‐0*05.00) =1.8346% 前営業日終盤 98*08.00(‐0*24.50) =1.8172% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*14.75(‐0*02.00) =0.8176% 前営業日終盤 98*16.75(‐0*08.25) =0.8045% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*00.25) =0.2935% 前営業日終盤 99*21.75(‐0*00.75) =0.2893% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、国債利回りが 上昇した。メルケル独首相の発言を受けて、欧州債務危機をめぐる不安が和らいだほか、 米連邦準備理事会(FRB)による追加緩和観測が後退したことが圧迫した。 リスク選好の高まりを受けて、この日は資金を米国債から株式に移す動きが加速した。 メルケル首相はこの日、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が「ユーロを守るためにあ らゆる手段を尽くす」と発言したことについて、これまでの欧州首脳の見解に「完全に即 したもの」とし、支持を表明した。 プルデンシャル・ファイナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏 は、ユーロ防衛に向けたドラギ総裁やメルケル首相の発言は「市場の懸念を著しく緩和し、 米国債利回りを押し上げた」と指摘。とりわけスペインなどに対して、欧州がより実行可 能でかつ具体的な支援策を打ち出すとの見方が、これまで各国の市場で懸念を和らげたと の見方を示した。 またこのところの底堅い経済指標を受けて、下期の米成長見通しが改善しており、来月 の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、FRBが追加緩和を実施するとの見方が揺らぎ 始めている。 クロスビー氏は「経済指標の内容ががまちまちながらも改善に向かっており、今月末に 開催されるジャクソンホールでの講演で、バーナンキ議長が追加の量的緩和実施に向けた 手掛かりを示すとの強いコンセンサスは後退しつつある」との見方を示した。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR利回りは1.839%と、前日の 1.826%から上昇している。同利回りは200日移動平均をやや下回る水準で取引さ れている。 30年債US30YT=RR利回りは一時、200日移動平均の2.9658%を突破した。 相場は不安定な展開となった。朝方発表された新規新規失業保険申請件数が増加したこ とを受けて、上げ幅を拡大。その後発表された8月のフィラデルフィア地区連銀製造業業 況指数が4か月連続で業況判断の分かれ目となるゼロを割り込んだことで、利回りはそれ までの取引時間中の最低水準をつけた。 Tボンド先物9月限3USU2は17/32安の145─19/32。 Tノート先物9月限3TYU2は7/32安の132─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.75)