米金融・債券市場＝利回りやや低下、最近の金利上昇で買い戻し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*13.00(+0*15.50) =2.9309% 前営業日終盤 95*29.50(‐0*21.50) =2.9560% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*09.00(+0*06.00) =1.8139% 前営業日終盤 98*03.00(‐0*05.00) =1.8346% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 98*17.75(+0*03.00) =0.7986% 前営業日終盤 98*14.75(‐0*02.00) =0.8176% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*21.75(+0*00.25) =0.2902% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*00.25) =0.2935% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 17日 ロイター] 17日の米金融・債券市場では、米国債利回り が小幅低下した。今月に入り利回りが上昇基調にあったため、一部で買戻しが入った。 ただこのところの底堅い経済指標を背景に、米連邦準備理事会(FRB)が9月に追加 緩和を決定するとの見方が後退しており、利回りは依然として3カ月ぶりの高水準近辺で 推移している。 また欧州債務危機をめぐる不安が和らいでいることも、安全資産としての米国債の投資 妙味が低下する要因となっている。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズの首席マクロストラテジスト、ゲリー・セイヤー 氏は「利回りを押し下げてきた質への逃避買いは消滅した。そのため過去数週間に利回り が上昇しており、金利上昇が買いを誘っている」と述べた。 相場はこの日発表された経済指標には反応薄だった。 8月のミシガン大消費者信頼感指数は、5月以来3カ月ぶりの高水準に改善した。 7月のコンファレンス・ボード(CB)景気先行指数は上昇したが、この先も依然弱い 成長が続く可能性を示唆した。 市場関係者によると、夏期休暇のため商いは低調で、薄商いが値動きを増幅している。 またモーゲージサービサーが、ヘッジ手段として保有している米国債の持ち高を調整し たことも、最近の売りを加速させた可能性があるという。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RR利回りは1.82%。同利回りは最近、 1.86%の抵抗線を試す展開となっている。 Tボンド先物9月限3USU2は09/32高の145─28/32。 Tノート先物9月限3TYU2は4.50/32高の132─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 20.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-0.50)