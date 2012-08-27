〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.105％、6カ月物は0.140％＝財務省

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［ワシントン ２７日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.080％ 利付き債券相当利回り 0.106％ 落札価格 99.973458 最高利回り落札比率 31.49％ カバー（応札倍率） 4.35倍 （単位：ドル） 落札総額 32,000,190,900 応札総額 139,316,213,400 競争入札 30,493,019,500 非競争入札 713,071,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年 8月30日 償還日 2012年11月29日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.140％ 平均落札金利 0.130％ 最低落札金利 0.110％ 利付き債券相当利回り 0.142％ 落札価格 99.929222 最高利回り落札比率 34.56％ カバー（応札倍率） 4.61倍 （単位：ドル） 落札総額 28,001,094,800 応札総額 129,179,086,800 競争入札 26,497,008,000 非競争入札 604,086,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年8月30日 償還日 2013年2月28日
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