UPDATE1: 米金融・債券市場＝反発、ＦＲＢ議長の講演に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*24.50(+0*24.50) =2.7615% 前営業日終盤 99*00.00(‐0*08.50) =2.7995% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*24.00(+0*10.00) =1.6523% 前営業日終盤 99*14.00(‐0*03.50) =1.6865% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*03.25(+0*03.75) =0.6859% 前営業日終盤 98*31.50(‐0*02.50) =0.7101% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.25(+0*00.25) =0.2676% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*00.50) =0.2715% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、国債価格が反 発。投資家の焦点は、31日のジャクソンホールでのバーナンキ米連邦準備理事会(FR B)議長の講演に集まっている。議長が量的緩和第3弾(QE3)に関する手掛かりを示 すかどうかが注目される。 薄商いとなるなか、FRBが追加刺激策を講じるとの観測を手がかりに、指標10年債 US10YT=RRは12/32高、利回りは1.65%となった。前営業日終盤は1.69% だった。 30年債US30YT=RRは27/32高、利回りは2.76%。前営業日終盤は2.80 %だった。 7月31―8月1日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が先週公表されたことを きっかけに、QE3実施観測が高まっている。議事録からは、経済が大幅に改善しない限 り、FRBが「かなり早期に」追加緩和を行う公算が大きいことが判明した。 DAデイビッドソンの債券取引バイスプレジデント、メリーアン・ハーリー氏は「31 日のバーナンキ議長の講演に誰もが注目している」と述べた。 グッゲンハイム・パートナーズの米債取引ディレクター、ジェイソン・ローガン氏は 「先週発表された議事録を踏まえ、バーナンキ議長がQE3に関し何らかの示唆を行う可 能性があるとの予想は理にかなっている」としたうえで、議長がQE3について言及しな ければ、市場には失望感が広がり、米債利回りは再び上昇する可能性があるとの見通しを 示した。 8月のIFO独業況指数が4カ月連続で低下し、2010年3月以来の低水準になった ことを受け、米債への逃避買いが先行した。 ギリシャのユーロ圏離脱リスクが高まっていることも、市場の動揺を誘った。ドイツの 連立政権を構成するキリスト教社会同盟(CSU)のアレクサンダー・ドブリント幹事長 は、ギリシャが来年にユーロ圏を離脱することを見込むと発言した。 米財務省は今週、総額990億ドルの国債入札を実施する。28日には350億ドルの 2年債、29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年債入札がそれ ぞれ実施される。 Tボンド先物9月限3USU2は16/32高の148―28/32。 Tノート先物9月限3TYU2は7.50/32高の133─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-0.75)