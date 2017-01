米金融・債券市場＝続伸、ＱＥ３実施観測で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 100*01.00(+0*08.50) =2.7484% 前営業日終盤 99*24.50(+0*24.50) =2.7615% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 99*29.00(+0*05.00) =1.6352% 前営業日終盤 99*24.00(+0*10.00) =1.6523% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 99*04.75(+0*01.50) =0.6762% 前営業日終盤 99*03.25(+0*03.75) =0.6859% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 99*23.25( 0*00.00) =0.2678% 前営業日終盤 99*23.25(+0*00.25) =0.2676% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、国債価格が続 伸。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が31日のジャクソンホールでの講演で 追加刺激策を講じる可能性を示唆するとの期待が高まるなか、指標10年債利回りは一時 3週間ぶりの水準に低下した。 バンクオブアメリカ・メリルリンチのクレジット・ストラテジスト、ハンス・ミッケル セン氏は「今秋、市場ではかなりの確率で量的緩和第3弾(QE3)が実施されるとの見 方が織り込まれる公算が大きいようにみえる」と述べた。 Tボンド先物9月限3USU2は11/32高の149―7/32。 Tノート先物9月限3TYU2は4.50/32高の133─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.25)