UPDATE1: 米金融・債券市場＝続伸、ＱＥ３実施観測で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*00.50(+0*08.00) =2.7492% 前営業日終盤 99*24.50(+0*24.50) =2.7615% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*28.50(+0*04.50) =1.6369% 前営業日終盤 99*24.00(+0*10.00) =1.6523% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*04.50(+0*01.25) =0.6778% 前営業日終盤 99*03.25(+0*03.75) =0.6859% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*23.25( 0*00.00) =0.2678% 前営業日終盤 99*23.25(+0*00.25) =0.2676% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、国債価格が続 伸。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が31日のジャクソンホールでの講演で 追加刺激策を講じる可能性を示唆するとの期待が高まるなか、指標10年債利回りは一時 3週間ぶりの水準に低下した。 バンクオブアメリカ・メリルリンチのクレジット・ストラテジスト、ハンス・ミッケル セン氏は「今秋、市場ではかなりの確率で量的緩和第3弾(QE3)が実施されるとの見 方が織り込まれるようにみえる」と述べた。 トレーダーやアナリストによると、スペイン自治州で最も裕福とされるカタルーニャ州 が中央政府に対し約50億ユーロの支援を要請するとのニュースが伝わり、スペインがい ずれ全面的な支援要請を余儀なくされるとの懸念が強まるなか、米債への逃避買いが膨ら んだ。 10年債US10YT=RRは5/32高、利回りは1.64%。前日終盤は1.65%だっ た。 30年債US30YT=RRは9/32高、利回りは2.75%。前日は2.76%。 同日実施された350億ドルの2年債入札への市場の反応は限られた。 29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年債入札がそれぞれ実 施される。 バーナンキ議長による31日のジャクソンホール講演が市場の焦点となっている。議長 は2010年の講演でQE2の実施を示唆しており、市場の注目度は極めて高い。 一方、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁は多忙のため、当地で開かれる中銀当局者会 合を欠席する。市場では、ECBの重債務国の国債買い入れ計画に関し何らかの言及があ るか、ドラギ総裁の発言が注目されていた。 9月12・13日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加刺激策が打ち出されるか どうかをめぐっては、疑念が頭をもたげている。 米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁はこの日、「追加緩和については何も決定されて いない。事前に用意された筋書きはない」と言明した。 朝方発表された一連の指標は、米経済が緩やかに成長しているとの見方を強めるものだ った。 6月のS&P/ケース・シラー米住宅価格指数は5カ月連続で上昇。半面、8月の米C B消費者信頼感指数は9カ月ぶりの低水準となった。 Tボンド先物9月限3USU2は11/32高の149―7/32。 Tノート先物9月限3TYU2は4.50/32高の133─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.25)