UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、利食い売りや国債入札に絡む持ち高調整で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*11.00) =2.7661% 前営業日終盤 100*00.50(+0*08.00) =2.7492% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*24.00(‐0*04.50) =1.6523% 前営業日終盤 99*28.50(+0*04.50) =1.6369% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*04.50( 0*00.00) =0.6779% 前営業日終盤 99*04.50(+0*01.25) =0.6778% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*30.50( N/A ) =0.2735% 前営業日終盤 99*23.25( 0*00.00) =0.2678% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。最近の上昇を受けた利食い売りが膨らんだほか、今週の総額990億ドルの国債入札 に絡む持ち高調整の動きが出た。 朝方発表された第2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値が小幅上方修正されたこ とや、7月の米住宅販売保留指数が約2年ぶりの高水準になったことを受け、債券売りが 加速した。 米GDP改定値は前期比1.7%増と、速報値の1.5%増から小幅引き上げられたも のの、成長ペースは依然鈍く、米連邦準備理事会(FRB)が追加金融緩和に踏み切る余 地を残す結果となった。 ただ、バーナンキFRB議長が31日のジャクソンホールでの講演で、追加刺激策を講 じる可能性を示唆するとの期待や、欧州中央銀行(ECB)が債務危機打開に向け大胆な 措置に踏み切る可能性から、相場の下値は堅かったとアナリストは指摘する。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析マネジング・ディレクター、キム・ル パート氏は、この日の下落は「主に入札によるものだ。利食い売りの影響も多少あった」 とし、「(追加刺激をめぐる)観測を手がかりとした上昇は行き着くところまで行った感 がある。あとはバーナンキ議長の講演待ちだ」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは6/32安、利回りは1.66%。前日終盤は1.64% だった。 30年債US30YT=RRは14/32安、利回りは2.77%。前日は2.75%。 350億ドルの5年債入札後、相場は小安く安定的に推移した。前日は350億ドルの 2年債入札が行われた。30日には290億ドルの7年債入札を控えている。 トレーダーの間では、バーナンキ議長がジャクソンホール講演で、量的緩和第3弾(Q E3)に関し何らかのシグナルを発すると見方が強まっている。議長は2010年の講演 でQE2の実施を示唆した経緯がある。 ドラギECB総裁の発言も注視されている。総裁は独週刊ツァイト紙に寄稿し、ECB は物価安定の実現という責務を達成するため、時に「異例の措置」を講じる必要があると の見解を示した。 この日発表された米指標は改善したほか、FRBが公表した地区連銀経済報告(ベー ジュブック)では、米経済が7月から8月初旬にかけ、引き続き緩やかなペースで拡大した との認識が示された。 Tボンド先物9月限3USU2は8/32安の148―31/32。 Tノート先物9月限3TYU2は3.50/32安の133─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.75)