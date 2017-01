米金融・債券市場＝上昇、31日のバーナンキＦＲＢ議長の講演に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 100*00.00(+0*10.50) =2.7500% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*11.00) =2.7661% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 99*31.00(+0*07.00) =1.6284% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*04.50) =1.6523% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 99*25.50( N/A ) =0.6664% 前営業日終盤 99*04.50( 0*00.00) =0.6779% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 99*31.50(+0*01.00) =0.2578% 前営業日終盤 99*30.50( N/A ) =0.2735% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。市場の目は、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が31日のジャクソンホー ルでの講演で、追加国債買い入れ措置を講じる可能性を示唆するかどうかに向けられてい る。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利戦略主任ジョージ・ゴンカー ブス氏は、290億ドルの7年債入札にもかかわらず、相場が上昇したことについて、 「市場参加者がジャクソンホール会議の結果に強気姿勢となっている表れ」と分析した。 そのうえで、バーナンキ議長の講演内容が失望につながった場合、大幅な下落もあり得る との見方を示した。 指標10年債US10YT=RRは9/32高、利回りは1.63%。前日終盤は1.65% だった。利回りは前週初め、1.86%付近を推移していた。8月としては、利回りは3 月以来の大幅な上昇となる見通し。 Tボンド先物9月限3USU2は21/32高の149―20/32。 Tノート先物9月限3TYU2は11/32高の134─6/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+1.25)