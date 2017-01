UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、31日のバーナンキＦＲＢ議長の講演に注目

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 100*01.00(+0*11.50) =2.7484% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*11.00) =2.7661% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*07.00)=1.6284% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*04.50) =1.6523% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*25.50( N/A ) =0.6664% 前営業日終盤 99*04.50( 0*00.00) =0.6779% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.50(+0*01.00) =0.2578% 前営業日終盤 99*30.50( N/A ) =0.2735% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。市場の目は、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が31日のジャクソンホー ルでの講演で、追加国債買い入れ措置を講じる可能性を示唆するかどうかに向けられてい る。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利戦略主任ジョージ・ゴンカー ブス氏は、290億ドルの7年債入札にもかかわらず相場が上昇したことについて「市場 参加者がジャクソンホール会議の結果に強気姿勢となっている表れ」と分析した。そのう えで、バーナンキ議長の講演内容が失望につながった場合、大幅な下落もあり得るとの見 方を示した。 指標10年債US10YT=RRは9/32高、利回りは1.63%。前日終盤は1.65% だった。利回りは前週初め、1.86%付近を推移していた。8月としては、利回りは3 月以来の大幅な上昇となる見通し。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁はCNBCとのインタビューで、9月の連邦 公開市場委員会(FOMC)で、追加緩和をめぐる決定はどちらに転ぶかわからない微妙 な情勢になるとの見解を示した。 8月に入り米指標の改善が見られたことで、一部投資家の間では、近い将来に追加刺激 策が実施されるとの観測が後退した。 半面、失業率の高止まりや経済成長が弱い伸びにとどまっていることを受け、FRBが 何らかの措置に動くとの見方も依然根強い。 ソシエテ・ジェネラルの米債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は「バーナンキ議長 がジャクソンホール講演で(追加緩和について)言及しなかったとしても、9月のFOM Cで量的緩和第3弾(QE3)が検討されないというわけではない」と述べた。 ただ、米債利回りおよび住宅ローン金利が過去最低水準付近にあるなか、追加緩和の効 果を疑問視する声も少なくない。 朝方発表された指標では、新規失業保険週間申請件数が前週から変わらずの 37万4000件。市場予想は37万件だった。また、7月の個人消費支出は5カ月ぶり の大幅な伸びとなった。 この日の7年債入札を含め、今週は総額990億ドルの国債入札が実施された。 Tボンド先物9月限3USU2は21/32高の149―20/32。 Tノート先物9月限3TYU2は11/32高の134─6/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (+1.25)