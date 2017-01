米金融・債券市場＝続伸、ＦＲＢ議長の講演受けＱＥ３観測強まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 101*21.50(+1*20.50) =2.6685% 前営業日終盤 100*01.00(+0*11.50) =2.7484% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*22.50(+0*23.50)=1.5484% 前営業日終盤 99*31.00(+0*07.00)=1.6284% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*05.75(+0*12.25) =0.5884% 前営業日終盤 99*25.50( N/A ) =0.6664% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.50(+0*02.00) =0.2264% 前営業日終盤 99*31.50(+0*01.00) =0.2578% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 31日 ロイター] 31日の米金融・債券市場では、国債価格が続 伸し、指標10年債利回りは3週間ぶりの水準に低下した。バーナンキ米連邦準備理事会 (FRB)議長がこの日のジャクソンホール講演で、高止まりしている失業率が「深刻な 懸念事項」と述べたことを受け、追加刺激策が実施される公算が大きいとの期待が高まっ た。 バーナンキ議長はまた、失業率の低下ペースは遅過ぎるとした上で、FRBは景気回復 を加速させるために必要に応じて行動すると言明した。 シティグループの首席米国エコノミスト、ロバート・ディクレメンテ氏は「バーナンキ 議長は、9月の(FOMCでの)動きについて踏み込まなかったが、年内もしくは来年に 追加措置が講じられる確率は引き続き高い」と述べた。 BMOキャピタル・マーケッツの米債取引主任のスコット・グラム氏も「(バーナンキ 議長の)深刻な懸念の表明がすべてを物語っている。追加緩和は実施される」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは20/32高。利回りは1.56%と、7日以来の低水準 となった。前日終盤は1.63%。利回りはこの日低下したものの、8月としては3月以 来の大幅な上昇を記録した。 30年債US30YT=RRは1─13/32高、利回りは2.68%。前日終盤は2.75 %。 一方、追加国債買い入れ実施が既定路線でないとの声も聞かれる。 バンク・オブ・アメリカの米金利戦略主任、プリヤ・ミスラ氏は「バーナンキ議長は米 経済の動向には満足していないが、量的緩和(QE)の実施につながるほど悪い状況かど うかは不透明だ。手始めとしては将来に関するガイダンスや文言が変更されるのではない だろうか」と述べた。 FRBが早ければ9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で何らかの動きに出るかど うかについては、9月7日に発表される米雇用統計をはじめ、一連の経済指標の内容がカ ギを握るとみられる。 Tボンド先物9月限3USU2は28/32高の150─16/32。 Tノート先物9月限3TYU2は18/32高の134─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.50)