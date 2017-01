訂正：米金融・債券市場＝上昇、米株安がＱＥ３によるインフレ懸念相殺

訂正:表の30年債価格の前営業日比を「‐0*09.50」から「+0*09.50」に訂正しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2020GMT) 98*27.50(+0*09.50) =2.8065% (訂正) 前営業日終盤 98*18.00(‐0*15.50) =2.8214% 10年債US10YT=RR (2020GMT) 99*22.50(+0*03.00)=1.6575% 前営業日終盤 99*19.50(+0*02.50)=1.6678% 5年債US5YT=RR (2020GMT) 99*29.25(+0*00.25) =0.6426% 前営業日終盤 99*29.00(+0*05.00) =0.6442% 2年債US2YT=RR (2020GMT) 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE3)に踏み切りインフレ圧力が強ま るとの観測や、一連の社債発行計画を背景に政府債への需要が圧迫されるとの懸念が広が ったものの、米株価が終盤にかけて下げ幅を拡大したことを受け、安全資産に買いが戻っ た。 指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りは0.9ベーシスポイント(bp)低 下の1.659%。一時は6/32安をつけ、利回りは1.690%まで上昇していた。 Tボンド先物9月限3USU2は11/32安の148─06/32。 Tノート先物9月限3TYU2は5/32安の133─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -20.00 (+0.25)