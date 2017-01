UPDATE2：米金融・債券市場＝上昇、米株安がＱＥ３によるインフレ懸念相殺

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*28.00(+0*10.00) =2.8057% 前営業日終盤 98*18.00(‐0*15.50) =2.8214% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*23.50(+0*04.00)=1.6541% 前営業日終盤 99*19.50(+0*02.50)=1.6678% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*29.75(+0*00.75) =0.6394% 前営業日終盤 99*29.00(+0*05.00) =0.6442% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2540% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE3)に踏み切りインフレ圧力が強ま るとの観測や、一連の社債発行計画を背景に政府債への需要が圧迫されるとの懸念が広が ったものの、米株価が終盤にかけて下げ幅を拡大したことを受け、安全資産に買いが戻っ た。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏はこの日 の債券相場について、変動が大きかったと指摘した上で、「市場はFRBの決定待ちとな っている」との見方を示した。 株安が加速するまでは、米国債価格はインフレや需給をめぐる懸念から下落していた。 FRBによる追加緩和は景気てこ入れを狙ったものだが、アナリストの間ではその効果 に懐疑的な見方もあり、一部の市場関係者は、景気回復が勢いを取り戻した場合にインフ レ抑制が難しくなるとの懸念が出ている。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「FRBが実施し得 る措置がもたらす影響の中で、市場の関心はインフレ期待の高まりという最もネガティブ なものに集まっている」と述べた。 FRBは12─13日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開く。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは2/32高、利回りは0.9ベーシスポイン ト(bp)低下の1.659%。一時は6/32安をつけ、利回りは1.690%まで上 昇していた。 30年債US30YT=RRは7/32高、利回りは1.2bp低下の2.810%。価格は 一時28/32下落していた。 今週はFOMCのほか、ドイツ憲法裁判所が12日に予定している欧州安定メカニズム (ESM)の合憲性をめぐる判決や、オランダで同日に行われる議会選挙にも注目が集ま る。 米財務省は11─13日に総額660億ドルの入札を実施する。トムソン・ロイター傘 下のIFRによると、今週は社債市場でも総額300億ドルの投資適格級債が発行される 可能性があり、ジャニー・モンゴメリー・スコットの債券ストラテジスト、ガイ・レバス 氏は「発行に関しては厳しい1週間になる可能性がある」との見方を示した。 Tボンド先物9月限3USU2は11/32安の148─06/32。 Tノート先物9月限3TYU2は5/32安の133─31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -20.00 (+0.25)