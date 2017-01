米金融・債券市場＝下落、一連の国債入札や社債発行が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2030GMT) 97*30.00(‐0*30.00) =2.8529% 前営業日終盤 98*28.00(+0*10.00) =2.8057% 10年債US10YT=RR (2030GMT) 99*10.00(‐0*13.50)=1.7005% 前営業日終盤 99*23.50(+0*04.00)=1.6541% 5年債US5YT=RR (2030GMT) 99*25.75(‐0*04.00) =0.6650% 前営業日終盤 99*29.75(+0*00.75) =0.6394% 2年債US2YT=RR (2030GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、債券価格が下 落した。今週総額660億ドルの国債入札が実施されることに加え、300億ドル規模の 社債発行が見込まれており、米国債を売って社債購入に備える動きが出た。 ただ、供給要因に絡んだ売りが圧迫したものの、前週末以降続いている狭い取引レンジ から抜け出すことはなかった。 同日実施された320億ドルの3年債入札の応札倍率は3.94倍と、同期間の国債入 札では過去最高となった。 3年債が旺盛な需要を集めたことで、米国債への需要減退懸念が低下し、相場は入札後 に下げ幅を削る場面もあった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは3.6ベーシ スポイント(bp)上昇の1.690%。 Tボンド先物12月限USZ2は5/32安の148─23/32。 Tノート先物12月限TYZ2は2.50/32安の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (-0.75)