UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、一連の国債入札や社債発行が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*30.00(‐0*30.00) =2.8529% 前営業日終盤 98*28.00(+0*10.00) =2.8057% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*10.00(‐0*13.50)=1.7005% 前営業日終盤 99*23.50(+0*04.00)=1.6541% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.00(‐0*03.75) =0.6634% 前営業日終盤 99*29.75(+0*00.75) =0.6394% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% 前営業日終盤 100*00.00(+0*00.25) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、債券価格が下 落した。今週総額660億ドルの国債入札が実施されることに加え、300億ドル規模の 社債発行が見込まれており、米国債を売って社債購入に備える動きが出た。 ただ、供給要因に絡んだ売りが圧迫したものの、前週末以降続いている狭い取引レンジ から抜け出すことはなかった。 同日実施された320億ドルの3年債入札の応札倍率は3.94倍と、同期間の国債入 札では過去最高となった。 3年債が旺盛な需要を集めたことで、米国債への需要減退懸念が低下し、相場は入札後 に下げ幅を削る場面もあった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは3.6ベーシ スポイント(bp)上昇の1.690%。 30年債US30YT=RRは22/32安。利回りは2.840%と、3.4bp上昇した。 米連邦準備理事会(FRB)は翌12日から開催する米連邦公開市場委員会(FOMC) で、量的緩和第3弾(QE3)の実施を決定する可能性がある。 カットウォーター・アセット・マネジメントのクリフ・コルソ最高投資責任者(CIO) は「市場関係者はより確信を持ってQE3の実施を見込んでいる。さえない雇用統計がF RBの背中を押しただろう」と述べた。 ただ多くのエコノミストは、QE3実施による失業率押し下げや景気支援の効果を疑問 視している。 QE3実施による過剰流動性がインフレを加速させるとの懸念も根強い。インフレが高 進すれば長期債のリターンが押し下げられる。 追加緩和策の詳細をめぐっては、あらかじめ規模や期間に上限を設けない買い入れとな るのか、月次ベースでの買い入れしか表明しないのか、あるいは買い入れ対象にモーゲー ジ担保証券(MBS)なども新たに加わるのかといった点に注目が集まっている。 金利先物市場では、FRBが2014年終盤としている超低金利の継続期間を2015 年まで延長するとの見方を織り込んだ水準となっている。 また一部では、期間の短い証券の保有を減らして期間が長めの証券を増やす「ツイスト オペ」に関して、短期債の売却中止など変更が加えられるとの観測も浮上している。 ドイツ憲法裁判所はこの日、欧州安定メカニズム(ESM)や新財政協定の合憲性につ いての判断を延期せず、予定通り12日に行うと発表した。 ユーロ懐疑派の議員が判断 を先送りするよう要請していたが、これを退けた。 また格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、米国の来年度の予算協議 で、債務の対国内総生産(GDP)比率の低下トレンドが示されない場合、米国は最高位 の「Aaa」格付けを失う可能性があるとの見解を示した。 米財務省は12日に210億ドルの10年債、13日に130億ドルの30年債の入札 を実施する。 3年債入札は底堅い内容となったが、10年・30年債の入札が同様に好調な結果とな るかは不透明だ。 グッゲンハイム・パートナーズの米国債トレーディング部門を統括するジェイソン・ロ ーガン氏は「30年債入札はもともと難しいが、13日はFOMCの(結果公表の)直前 のタイミングで実施されることから、市場関係者が入札にどのように臨むのか興味深いと ころだ」と述べた。 Tボンド先物12月限USZ2は4/32安の148─24/32。 Tノート先物12月限TYZ2は2.50/32安の132─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 (-0.75)