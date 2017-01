UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、独憲法裁の決定や10年債入札が重し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*20.50(‐1*09.50) =2.9191% 前営業日終盤 97*30.00(‐0*30.00) =2.8529% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 98*25.50(‐0*16.50)=1.7576% 前営業日終盤 99*10.00(‐0*13.50)=1.7005% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*21.75(‐0*04.25) =0.6907% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*03.75) =0.6634% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*00.25(+0*00.25) =0.2460% 前営業日終盤 100*00.00( 0*00.00) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では債券価格が下落 し、長期債利回りは約3週間ぶりの水準に上昇した。独憲法裁判所が欧州安定メカニズム (ESM)の批准を条件付きで認めたことを受け、安全資産としての米国債への需要が後 退した。 米10年債入札(リオープン=銘柄統合)が失望を招く結果となったことや、中国が輸 出振興を通じた成長促進策を発表したことも米国債の売り材料となった。 独憲法裁はこの日、将来のESMへの負担増額に関する拒否権を議会に与えることを条 件にESMと欧州財政協定の批准を承認、これを受けて各国で株価が上昇した。 米財務省が実施した210億ドルの10年債入札がやや失望を誘う内容となったことも 米国債への売りを加速させた。入札では最高落札利回りが1.764%と、市場の予想を 1ベーシスポイント(bp)程度上回った。また、大手機関投資家や外国中銀など間接入 札者からの需要も最近の平均を下回り、13日に実施される130億ドルの30年債入札 への懸念が広がった。 一連の社債発行も米国債への需要を圧迫した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは16/32安。利回りは1.758%と、前 日から5.7bp上昇し、8月22日以来の高水準となった。 30年債US30YT=RRは1─7/32安、利回りは前日から6.2bp上昇の 2.915%で、8月21日以来の高水準となった。 発行前取引(WI)で30年債利回りは2.9170%。8月入札での最高落札利回り は2.825%だった。 13日は米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)声明を発表す る。ロイター調査によると、量的緩和第3弾(QE3)が発表される確率は65%となっ ている。 金利先物市場では、低金利維持の時間軸が現在の2014年終盤から2015年に延長 される可能性が織り込まれている。 また、短期債を売って長期債を買い入れる「ツイストオペ」が修正される可能性がある との観測も出ている。 FRBが今回QE3に踏み切らなければ、米国債は上昇に転じる可能性がある。 一部のエコノミストはQE3について、インフレを高進させる恐れがあり、長期債に悪 影響をもたらすとみている。 米国債市場では今週、イールドカーブがスティープ化しているが、これは追加緩和によ って長期インフレが押し上げられる可能性をトレーダーが懸念していることを示唆してい る。5年債と30年債の利回り格差はこの日222bpと、5月11日以来の水準に拡大 した。 Tボンド先物12月限USZ2は1─06/32安の147─19/32。 Tノート先物12月限TYZ2は12.5/32安の132─12.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (-0.75)