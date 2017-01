米金融・債券市場＝30年債下落、ＦＲＢがＭＢＳ購入によるＱＥ３発表

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2027GMT) 96*13.00(‐0*07.50) =2.9311% 前営業日終盤 96*20.50(‐1*09.50) =2.9191% 10年債US10YT=RR (2027GMT) 99*03.00(+0*09.50)=1.7247% 前営業日終盤 98*25.50(‐0*16.50)=1.7576% 5年債US5YT=RR (2027GMT) 99*28.50(+0*06.75) =0.6474% 前営業日終盤 99*21.75(‐0*04.25) =0.6907% 2年債US2YT=RR (2027GMT) 100*00.50(+0*00.25) =0.2420% 前営業日終盤 100*00.25(+0*00.25) =0.2460% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では30年債の価格 が下落。米連邦準備理事会(FRB)が発表した追加量的緩和第3弾(QE3)で、買い 入れ対象が米国債ではなく住宅ローン担保証券(MBS)となったことが圧迫した。 値動きの荒い展開となる中、QE3によって短期的に金利が低く維持されるとの観測か ら、短期債の価格は上昇した。 FRBは、MBSを月額400億ドル買い入れ、労働市場の見通しが大幅に改善するま で資産買い入れ措置を継続する方針を明らかにした。また、異例の低金利を維持する時間 軸を2015年半ばまでとし、従来の2014年終盤から延長した。 連邦公開市場委員会(FOMC)声明の発表直後、10年債と30年債は大きく下落。 その後10年債は上昇に転じたが、30年債はマイナス圏で推移した。 終盤の取引で30年債US30YT=RRは19/32安、利回りは2.950%。利回りは 約4カ月ぶりに3%を超える場面もあった。 指標10年債US10YT=RRは6/32高、利回りは1.739%。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 6.25 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-2.00)