UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債利回りがＱＥ３前の水準に低下、世界経済めぐる懸念で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*00.00(+0*29.00) =2.9007% 前営業日終盤 96*03.00(‐0*02.00) =2.9474% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*06.00(+0*11.50)=1.7146% 前営業日終盤 98*26.50(+0*03.00)=1.7545% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*27.50(+0*02.50) =0.6540% 前営業日終盤 99*25.00(+0*03.00) =0.6701% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2662% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2622% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。世界経済の減速をめぐる懸念が国債買いを誘い、利回りは米連邦準備理事会(FR B)が量的緩和第3弾(QE3)を発表する前の水準に低下した。 ドイツのIFO経済研究所が発表した9月の独業況指数は5カ月連続で低下し、ユーロ 圏債務危機の影響がドイツにも波及しているとの懸念が強まった。 クレディスイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏は「経 済が今後弱まっていくとの懸念が広がっており、これまでの明るいニュースはどこかに消 えてしまったかのようだ」と述べた。 指標10年債US10YT=RR利回りはこの日1.72%に低下、おおむねQE3発表前の 水準となった。FRBは13日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後、失業率の改善対 策として月額400億ドルの住宅ローン担保証券(MBS)買い入れを発表。これを受 け、翌14日には10年債利回りが1.89%に上昇した。 欧州中央銀行(ECB)も今月に入り、新たな国債買い入れプログラム(OMT)を発 表しているが、市場では各中銀の政策対応を受けた心理的な高揚感が薄れているとの指摘 も聞かれる。 こうしたなか、月末に向けファンド勢によるポートフォリオ調整の動きが予想され、そ のことが相場の支えになるとみられている。 BMOキャピタル・マーケッツ(シカゴ)の米国債トレーディング部長、スコット・グ ラム氏は、株式が過去1カ月間で値上がりするなか、投資ファンドのうち株式と債券の価 値比率を一定に保つものについては、株式売り・債券買いの調整が必要になると指摘。「 今月は株式が上昇したことから、かなり大幅な再調整の動きがみられる可能性がある」と 述べた。 今週は25─27日に総額990億ドルの2・5・7年債の入札が実施される。内訳は 25日に350億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、27日に290億ド ルの7年債となっている。 Tボンド先物12月限3USZ2は23/32高の147─19/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は8/32高の132─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -25.25 (+0.25)