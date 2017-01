UPDATE2: 米金融・債券市場＝株安受け長期国債価格が上昇、材料難で薄商い

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*31.00(+0*31.00) =2.8514% 前営業日終盤 97*00.00(+0*29.00) =2.9007% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*18.50(+0*12.50)=1.6714% 前営業日終盤 99*06.00(+0*11.50)=1.7146% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*28.75(+0*01.25) =0.6460% 前営業日終盤 99*27.50(+0*02.50) =0.6540% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00( 0*00.00) =0.2663% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2662% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では、株安を受け長 期国債の価格が上昇。材料難で全般的に薄商いだった。 ノバスコシア銀行(ニューヨーク)の国債トレーディング部長、チャールズ・コミスキ ー氏は「経済は緩慢な成長サイクルにとどまっており、利回りを押し上げるほどの材料は 多くない」と述べた。 午後に行われた350億ドルの2年債入札には底堅い引き合いが見られ、最高落札金利 は0.273%と、入札前の取引水準を約0.3ベーシスポイント(bp)下回った。 朝方発表された7月のケース・シラー米住宅価格指数は、主要20都市圏の住宅価格指 数が6カ月連続で上昇し、9月のコンファレンス・ボード(CB)米消費者信頼感指数は 7カ月ぶり高水準となった。これを受け、国債利回りは当初上昇する場面も見られたが、 株安に伴いその後は低下した。 指標10年債US10YT=RR利回りは8/32高、利回りは1.69%と前日の1.72 %から低下した。 欧州をめぐる一定の不安が引き続き米国債への逃避買いにつながったという。 RWプレスプリッチ&カンパニー(ニューヨーク)の国債・政府機関債トレーディング 部長、ラリー・ミルスタイン氏は「主要中銀による金融緩和にかかわらず、投資家は世界 的な需要に疑問を感じている」と述べた。 独ビルト紙は、欧州中央銀行(ECB)とドイツ連邦銀行がECBによる債券買い入れ の合法性を確認中と報じた。 Tボンド先物12月限3USZ2は25/32高の148─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は8/32高の133─05.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 3.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (+1.25)