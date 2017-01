UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債価格上昇、ユーロ圏めぐる懸念再燃で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*11.50(+1*12.50) =2.7816% 前営業日終盤 97*31.00(+0*31.00) =2.8514% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 100*04.50(+0*18.00)=1.6095% 前営業日終盤 99*18.50(+0*12.50)=1.6714% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*02.75(+0*06.00) =0.6073% 前営業日終盤 99*28.75(+0*01.25) =0.6460% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% 前営業日終盤 99*31.00( 0*00.00) =0.2663% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。スペインが本格的な金融支援の要請をためらうなか、ユーロ圏の債務危機が長引きか ねないとの懸念が再び強まり、米国債への逃避買いにつながった。 欧州をめぐる不安が後押しとなり、午後に行われた350億ドルの5年債入札に底堅い 引き合いが見られた。最高落札金利は0.647%で、入札前の取引水準を下回った。 翌27日には週内入札の締めくくりとなる290億ドルの7年債入札が実施される。足 元の市場で織り込まれている金利水準US7YTWI=TWEBは1.045%程度。流通市場では 約1.026%で取引されている。 こうしたなか、10年物のスペイン国債ES10YT=RR利回りはこの日6%台に上昇した。 ラホイ首相は、米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙に対し、スペインの国債 利回りが長期間にわたり過度に高い水準にとどまった場合は支援を要請する意向を示し た。 米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言では、プロッサー米フィラデルフィア地区連 銀総裁が、量的緩和第3弾(QE3)について、成長支援や失業率押し下げに大きな効果 をもたらす公算は小さく、長期的にインフレを加速させるリスクがあるとの考えを示した。 同発言を受け、投資家のリスク選好が後退し、株安・債券高が進んだ。 ジャナス・キャピタル・グループ(デンバー)の債券部門共同最高投資責任者(CIO) ギブソン・スミス氏は「各中銀の流動性供給に市場は満足しているが、実体経済への効果 については疑問が残る」と述べた。 経済指標では、8月の新築1戸建て住宅販売戸数が若干減少したものの約2年ぶり高水 準近辺にとどまり、価格も約5年ぶり高水準に上昇した。 指標10年債US10YT=RR利回りは15/32高、利回りは1.62%と前日の 1.67%から低下した。 30年債US30YT=RR利回りは1─1/32高、利回りは2.80%と前日の2.85 %から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は1─16/32高の149─28/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は15/32高の133─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (+0.50)