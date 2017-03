米金融・債券市場＝国債価格下落、スペインの予算案・改革工程表発表で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1930GMT) 98*18.00(‐0*25.50) =2.8214% 前営業日終盤 99*11.50(+1*12.50) =2.7816% 10年債US10YT=RR (1930GMT) 99*28.50(‐0*08.00)=1.6370% 前営業日終盤 100*04.50(+0*18.00)=1.6095% 5年債US5YT=RR (1930GMT) 99*30.25(‐0*04.50) =0.6361% 前営業日終盤 100*02.75(+0*06.00) =0.6073% 2年債US2YT=RR (1930GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。スペイン政府がこの日発表した来年の予算案と経済改革の工程表が欧州中央銀行(E CB)の債券買い入れ支援に道を開くとの見方から、投資家の間でリスク選好が強まり、 安全資産とされる米国債に売りが出た。 Tボンド先物12月限3USZ2は12/32安の149─16/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は4.50/32安の133─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.75)