UPDATE2: 米金融・債券市場＝国債価格下落、スペインの予算案・改革工程表発表で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*05.00(‐1*06.50) =2.8419% 前営業日終盤 99*11.50(+1*12.50) =2.7816% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*23.00(‐0*13.50)=1.6559% 前営業日終盤 100*04.50(+0*18.00)=1.6095% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*29.25(‐0*05.50) =0.6425% 前営業日終盤 100*02.75(+0*06.00) =0.6073% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.75(+0*00.50) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.25(+0*00.25) =0.2618% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] 27日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。スペイン政府がこの日発表した来年の予算案と経済改革の工程表が欧州中央銀行(E CB)の債券買い入れ支援に道を開くとの見方から、投資家の間でリスク選好が強まり、 安全資産とされる米国債に売りが出た。 スペインは、歳出削減に重点を置いた2013年予算案を提示するとともに、経済改革 の工程表を明らかにした。全面支援を要請した場合、履行の義務付けが想定される財政再 建の条件に対し、同国が先手を打って対応する狙いがあるとみられる。 指標10年債US10YT=RR利回りは1.65%と前日の1.61%から上昇した。 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジ ングディレクター、ダン・マルホーランド氏は「スペインの財政改革をめぐる前向きな動 きや、それに伴う株高・ユーロ高などが債券相場に影響した」と述べた。 市場関係者によると、中国人民銀行(中央銀行)はオペを通じた資金供給を拡大してお り、今週はすでに週間ベースの供給額が過去最高に達した。これを受け、中国が新たな金 融刺激策を講じるとの憶測が広がった。 こうしたなか、週内の入札を締めくくる290億ドルの7年債入札は底堅い内容となり、 最高落札金利は1.055%と、入札前の取引水準を約1ベーシスポイント(bp)下回 った。 四半期末を控え米国債には通常、底堅い需要が見られるが、市場では年末に向け株式の 値上がりによる利益を確保するため、株を売って債券を買う動きが見込まれている。 経済指標では、8月の米耐久財受注が前月比13.2%減と2009年1月以来最大の 落ち込みとなる一方、週間の新規失業保険申請件数は2カ月ぶりの水準に改善した。 ハイ・フリクエンシー・エコノミクス(ニューヨーク)の米国エコノミスト、ジム・オ サリバン氏は、足元の経済の勢いを判断する上で失業保険申請の方が重要度は高いとする 一方、最近の動きは振れが大きいことから、雇用の伸びは加速も減速もしていないのでは ないかと述べた。 Tボンド先物12月限3USZ2は12/32安の149─16/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は4.50/32安の133─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -24.00 (-0.75)