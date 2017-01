米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、スペインや米経済めぐる不安で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*17.00(+0*12.00) =2.8230% 前営業日終盤 98*05.00(‐1*06.50) =2.8419% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*29.50(+0*06.50)=1.6335% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*13.50)=1.6559% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 100*00.00(+0*02.75) =0.6250% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*05.50) =0.6425% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.00(+0*01.25) =0.2343% 前営業日終盤 99*31.75(+0*00.50) =0.2539% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅高。スペインの動向や米経済をめぐる不安が相場の下支えになった。 スペイン政府が前日発表した来年の予算案や経済改革案は欧州中央銀行(ECB)の債 券買い入れ支援に道を開くとみられるなか、この日はスペイン銀行のストレステストの結 果が明らかとなった。それによると、景気が大幅に悪化した場合、593億ユーロ (763億ドル)の追加資本が必要になる見通し。 これを受け、ユーロは下げ渋る展開となり、米国債への逃避買いも縮小したが、スペイ ンでは市民による抗議活動も発生しており、同国をめぐる不安は根強いという。 また9月のシカゴ地区購買部協会景気指数が約3年ぶりに判断の分かれ目となる50を 割り込んだことも国債買いにつながった。 指標10年債US10YT=RRは8/32高。利回りは1.63%に低下した。6月末時点 では1.64%だったことから、第3・四半期全体ではほぼ横ばいで推移したことになる。 月末・四半期末のポートフォリオ調整の動きも国債相場を下支えた可能性があるという。 10年国債の利回りは当初1.89%に上昇していたものの、欧州中央銀行(ECB) や米連邦準備理事会(FRB)の政策決定を受け、低下傾向が続いている。こうしたなか 第3・四半期はとりわけ9月に社債発行が急増した。 市場では来週10月5日に発表される9月雇用統計に関心が集まっている。 Tボンド先物12月限3USZ2は4/32安の149─12/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は0.50/32安の133─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+1.25)