米金融・債券市場＝上昇、ＩＭＦ成長予想引き下げや米決算への警戒感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2027GMT) 96*17.50(+0*28.50) =2.9241% 前営業日終盤 95*21.00(‐1*19.00) =2.9703% 10年債US10YT=RR (2027GMT) 99*07.00(+0*09.00)=1.7115% 前営業日終盤 98*30.00(‐0*20.00)=1.7428% 5年債US5YT=RR (2027GMT) 99*26.50(+0*02.50) =0.6602% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*07.00) =0.6762% 2年債US2YT=RR (2027GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*01.00) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 連休明け9日の米金融・債券市場は、債券価格が 上昇。国際通貨基金(IMF)による世界経済の成長予想引き下げや米決算シーズンの幕 開けを控えた警戒感から、安全資産とされる米国債が買われる展開となった。 ただ、今週実施される総額660億ドルの国債入札に向けた売りが上値を抑えた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR05/32高。利回りは1.715%と、 9月24日以来の高水準となった前週末の1.748%から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は09/32安の147─31/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は07/32安の133─01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (-1.00)