UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ＩＭＦ成長予想引き下げや米決算への警戒感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 96*17.00(+0*28.00) =2.9249% 前営業日終盤 95*21.00(‐1*19.00) =2.9703% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*06.50(+0*08.50)=1.7132% 前営業日終盤 98*30.00(‐0*20.00)=1.7428% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.25(+0*02.25) =0.6618% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*07.00) =0.6762% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% 前営業日終盤 99*31.25(‐0*01.00) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 連休明け9日の米金融・債券市場は、債券価格が 上昇。国際通貨基金(IMF)による世界経済の成長予想引き下げや米決算シーズンの幕 開けを控えた警戒感から、安全資産とされる米国債が買われる展開となった。 IMFは半期の経済見通しで、2012年・13年の米経済成長率について2%程度に とどまるとする一方、ユーロ圏の2012年成長率についてはマイナス0.4%との見方 を示した。 また中国経済についても見通しを引き下げた。 さらにギリシャの財政再建状況について、国際支援の条件となっている5カ年の赤字削 減目標の達成は難しいとの見方を示した。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディー・ゴールドバーグ氏は、IMFの見通し について「地合いをさらに悪化させた。世界経済の減速を裏付けた」と指摘した。 決算の行方を不安視する投資家からの売りで、この日の米株式市場は下落した。 CRTキャピタル・グループの国債戦略部門責任者、デービッド・アダー氏は「決算が 本格化するが、見通しは芳しくない」とし、「決算により、株やリスク資産への買い意欲 がそがれるかどうか見極める」と述べた。 前週末5日までのトムソン・ロイターのデータによると、S&P500採用銘柄のうち 90社が業績見通しを下方修正する一方、上方修正は21社にとどまった。 相場は上昇したものの、今週実施される総額660億ドルの国債入札に向けた売りが上 値を抑えた。 米財務省が同日実施した320億ドルの3年債入札では、最高落札利回りが0.346 %となった。 10日には210億ドルの10年債、11日には130億ドルの30年債入札が予定さ れている。 米連邦準備理事会(FRB)は同日、ツイストオペの一環として、2036年2月から 2042年8月までに償還を迎える国債を18億8900万ドル買い入れた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RR05/32高。利回りは1.715%と、 9月24日以来の高水準となった前週末の1.748%から低下した。 30年債US30YT=RRは25/32高。利回りは2.9703%から2.930%に低 下。ロイターのデータによると、利回りは200日移動平均の2.939%を下回った。 Tボンド先物12月限3USZ2は09/32安の147─31/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は07/32安の133─01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -22.25 (-1.00)