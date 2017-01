米金融・債券市場＝上昇、10年債入札後に切り返す　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2036GMT) 97*10.00(+0*25.00) =2.8848% 前営業日終盤 96*17.00(+0*28.00) =2.9249% 10年債US10YT=RR (2036GMT) 99*15.50(+0*09.00)=1.6820% 前営業日終盤 99*06.50(+0*08.50)=1.7132% 5年債US5YT=RR (2036GMT) 99*27.50(+0*01.25) =0.6538% 前営業日終盤 99*26.25(+0*02.25) =0.6618% 2年債US2YT=RR (2036GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。当初は210億ドルの10年債入札を控えた売りに押されたが、入札後に切り返した。 市場関係者によると、欧州債務危機を含む世界景気への先行き懸念も、安全資産として の米国債の投資妙味を高めた。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは9/32高。利回りは1.684%と、 前日の1.7130%から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は24/32高の148─23/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05.50/32高の133─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.25)