UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、10年債入札後に切り返す　

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 97*10.00(+0*25.00) =2.8848% 前営業日終盤 96*17.00(+0*28.00) =2.9249% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*16.00(+0*09.50)=1.6802% 前営業日終盤 99*06.50(+0*08.50)=1.7132% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*27.50(+0*01.25) =0.6538% 前営業日終盤 99*26.25(+0*02.25) =0.6618% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00(‐0*00.25) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.25( 0*00.00) =0.2619% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、債券価格が上 昇。当初は210億ドルの10年債入札を控えた売りに押されたが、入札後に切り返した。 市場関係者によると、欧州債務危機を含む世界景気への先行き懸念も、安全資産として の米国債の投資妙味を高めた。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門マネジングディレクター、キム・ ルパート氏は「一部でショートカバーが入った。これが入札を支援した」と指摘した。 相場が上昇したことで一段とショートカバーが膨らんだという。また商いは引き続き低 調だったとした。 ノムラのストラテジストは、10年債の入札結果は力強いと指摘。ディーラー以外の需 要に言及し、「この水準で幅広い需要が見られることを示している」と分析した。 国際通貨基金(IMF)は同日公表した金融安定報告(GFSR)で、信頼感回復に向 けた欧州当局者の取り組みは不十分と批判。ユーロ圏債務危機が依然として、国際金融市 場の健全性に対する最大の脅威となっているとの見解を示した。 スターン・アジー&リーチの首席債券ストラテジスト、シャロン・スターク氏は「懸念 材料が残ったままだ。IMFは、欧州発の悪材料と、それが世界経済に与え得る影響に焦 点を当てた」と述べた。 IMFのほか、アルコア( AA.N )やシェブロン( CVX.N )など複数の米大手企業も業績見通 しについて慎重な見方を示しており、スターク氏は11日に実施される130億ドルの 30年債入札を支援するとの見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)はツイストオペの一環として、2014年4月から 2015年2月までに償還を迎える国債を78億ドル売却した。 またFRBが同日公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では、米経済は依然と して大半の地区で緩やかなペースで拡大しているものの、弱含んだ地域もあるとの認識が 示された。また雇用市場が一部地区で引き続き問題となっているとしている。 FRB当局者の発言では、米ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が、コミュニケ ーションの改善に向けて政策担当者が合意したコンセンサス予想を導入すべきとの考えを 示した。 またイエレンFRB副議長は、低水準の短期金利は米経済の回復支援と失業率の押し下 げに必要との見解を示している。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは9/32高。利回りは1.684%と、 前日の1.7130%から低下した。 30年債US30YT=RRは23/32高。利回りは2.925%から2.889%に低下 した。 Tボンド先物12月限3USZ2は24/32高の148─23/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は05.50/32高の133─07/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.25)