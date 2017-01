米金融・債券市場＝上昇、欧州債務不安や米選挙めぐる不透明感が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2012GMT) 97*31.50(+0*21.50) =2.8506% 前営業日終盤 97*10.00(+0*25.00) =2.8848% 10年債US10YT=RR (2012GMT) 99*19.00(+0*03.00)=1.6699% 前営業日終盤 99*16.00(+0*09.50)=1.6802% 5年債US5YT=RR (2012GMT) 99*26.75(‐0*00.75) =0.6586% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.25) =0.6538% 2年債US2YT=RR (2012GMT) 99*31.00( 0*00.00) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2659% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場は、債券価格が上昇 した。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)によるスペイン格下げを受 けたユーロ圏債務危機不安や、11月の米選挙を控えた不透明感が追い風となった。 たださえない30年債入札や、雇用市場改善の兆しを嫌気し、売りが優勢となる場面も あり、プラス圏とマイナス圏を行き来する不安定な展開となった。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは02/32高。利回りは1.673% と、前日の1.680%から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ2は17/32高の149─08/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は01.50/32高の133─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-1.25)