UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州債務不安や米選挙めぐる不透明感が追い風

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 98*01.50(+0*23.50) =2.8475% 前営業日終盤 97*10.00(+0*25.00) =2.8848% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*19.50(+0*03.50)=1.6681% 前営業日終盤 99*16.00(+0*09.50)=1.6802% 5年債US5YT=RR (2105GMT) 99*26.75(‐0*00.75) =0.6586% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.25) =0.6538% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*31.00( 0*00.00) =0.2659% 前営業日終盤 99*31.00(‐0*00.25) =0.2659% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場は、債券価格が上昇 した。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)によるスペイン格下げを受 けたユーロ圏債務危機不安や、11月の米選挙を控えた不透明感が追い風となった。 たださえない30年債入札や、雇用市場改善の兆しを嫌気し、売りが優勢となる場面も あり、プラス圏とマイナス圏を行き来する不安定な展開となった。 130億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.904%となった。 アナリストによると、プライマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)による落 札割合が1月以来の高水準となるなど需要は低調で、底堅い需要を集めた今週実施の3年 債、10年債入札とは対照的な結果となった。 ただ、BNPパリバの金利ストラテジスト、サブラト・プラカシュ氏は、入札は低調な 内容に見えるものの、「3つの入札結果は需要が存在することを如実に物語っており、相 場に対する多くの支援が歴史的な低金利環境を生んでいる」と述べた。 またS&Pがスペイン格付けをジャンク(投機的)等級を1段階上回る「BBBマイナ ス」に引き下げたことで、ユーロ圏債務危機への懸念が高まった。 ムーディーズもスペインの格付けに関する見直し作業を月内に終える予定で、ジャンク 級に引き下げられるかどうかが焦点となっている。 朝方発表された新規失業保険申請件数は2008年2月以来の低水準となった。ただ政 府は、特別要因が実態以上に申請件数を押し下げた可能性があると説明している。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2021年1月15日から2042年2月15 日までに償還を迎えるインフレ指数連動債を12億5000万ドル買い入れた。 米財務省は、70億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄 統合)入札を18日に実施するとしている。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは02/32高。利回りは1.673% と、前日の1.680%から低下した。 30年債 US30YT=RRは18/32高。一時は1ポイント近く値を下げる場面もあった。 利回りは2.885%から2.856%に低下した。 安全資産としての米国債の投資妙味は、欧州債務危機への対応で進展が見られるととも に、米国で減税失効と歳出の自動削減開始が重なる「財政の崖」の問題が解決されるまで 継続するとみられている。 Tボンド先物12月限3USZ2は17/32高の149─08/32。 Tノート先物12月限3TYZ2は01.50/32高の133─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (-1.25)